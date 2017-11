Cyriel Dessers helpt Utrecht met doelpunt aan zege, PSV wint nipt van eerste achtervolger

Brussel - FC Utrecht heeft zondag in het kader van de twaalfde speeldag in de Nederlandse Eredivisie de punten thuisgehouden tegen Excelsior. Mede dankzij het openingsdoelpunt van Cyriel Dessers werd het 3-1 in de Utrechtse Galgenwaard. Leider PSV ging met het kleinste verschil winnen op het veld van PEC Zwolle, dat zo van de tweede naar de vierde plaats zakt.

Onder druk van Kerk verloor een defensief klungelend Excelsior het leer. Dessers profiteerde en opende de score al na 7 minuten. Voor de ex-spits van Lokeren en NAC Breda was het zijn vijfde competitietreffer in Utrechtse loondienst, zijn eerste sinds 1 oktober. Na de pauze stelden Ayoub (56.) en Janssen (64.) de thuiszege veilig. De tegentreffer van El Azzouzi (89.) kwam te laat. Dessers werd bij Utrecht acht minuten voor tijd naar de kant. Zijn club rukt op naar de vijfde plaats. Excelsior bezet stek tien.

Leider PSV blijft op koers. De Eindhovenaren gingen met 0-1 winnen op het veld van PEC Zwolle. PSV, dat acht punten meer heeft dan Ajax, dankte de zege aan een laat doelpunt. Isimat-Marin brak pas in de blessuretijd de ban. PEC zakt van een gedeelde tweede plaats naar de vierde stek, op drie punten van nummer twee Ajax.

| Matchwinnaar Nicolas Isimat-Mirin schoot PSV langs Zwolle:



"Ik ben blij en ik hoop fans are happy too." #zwopsv pic.twitter.com/zULNrfJ5NU — FOX Sports (@FOXSportsnl) 19 november 2017

De Belgen van Heracles Almelo gingen met 4-1 onderuit op het veld van ADO in Den Haag. De bezoekers openden nochtans de score via Niemeijer (10.), maar Lorenzen (28.) en El Khayati (75.) brachten ADO op voorsprong. Heracles voerde nadien drie aanvallende wissels door, onder anderen verdediger Dario Van den Buijs werd naar de kant gehaald. Veel zoden zette dat niet aan de dijk. Johnsen (83.) en Hooi (89.) profiteerden van de vrijgekomen ruimte achterin bij de bezoekers. Doelman Bram Castro en verdediger Dries Wuytens speelden wel de hele wedstrijd. Heracles staat op de elfde plaats. ADO is negende.