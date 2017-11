Anderlecht-target legt er vier in het mandje voor Rode Ster Belgrado, interesse neemt toe

Richmond Boakye moet in de winter de nieuwe spits worden van Anderlecht. Trainer Hein Vanhaezebrouck is gecharmeerd door de Ghanese spits van Rode Ster Belgrado. Die speelt sinds januari van dit jaar voor de Servische topclub, maar lijkt nu al onhoudbaar geworden. Zaterdag lapte hij vier doelpunten binnen in de ruime 6-1 zege van Rode Ster tegen Rad Beograd. De interesse in de bonkige aanvaller neemt dan ook toe, Anderlecht zal de geldbuidel moeten bovenhalen om Boakye naar het Astridpark te halen.

Servische bronnen meldden begin deze maand al dat paars-wit de vlotscorende Ghanees meermaals was gaan bekijken. Vanhaezebrouck zou zijn fiat hebben gegeven, de spits is prioriteit in januari. Boakye is ook 13-voudig international en scoorde al vijf doelpunten als international. Ook in clubverband scoort hij aan de lopende band. Met zijn vier doelpunten van zaterdag zit Boakye aan 18 stuks dit seizoen, in 24 officiële wedstrijden.

Sowieso verwacht Rode Ster een bedrag tussen de vijf en de zeven miljoen euro. Anderlecht kreeg onlangs nog een financiële meevaller door de verkoop van Frank Acheampong aan Tianjin Teda. De vraagprijs zou dus geen probleem mogen zijn, al dreigt die wel omhoog te schieten. Door zijn bloedvorm neemt ook de interesse van andere clubs toe. Anderlecht maakt zijn borst maar beter nat. Rode Ster doet in ieder geval een uitstekende zaak. Het haalde de aanvaller gratis binnen, nadat hij eerste zes maanden gehuurd werd.