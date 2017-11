‘Behekst’ Benevento op weg naar eerste punt in dertien matchen, maar dan slaat het noodlot opnieuw toe

Hoeveel ongeluk kan je hebben. Benevento Calcio leek vanmiddag op weg naar zijn eerste punt tegen Sassuolo. Tot in de 94ste minuut de bezoekers toch nog 1-2 maakten. Het is al de derde keer deze competitie dat de debutant in de Serie A punten laat liggen in de slotminuten. ‘De Heksen’, zoals de bijnaam van de club luidt, lijken dus zelf behekst.

Ex-spits van Anderlecht Samuel Armenteros maakte afgelopen zomer van Heracles de overstap naar de nieuwkomer in de Serie A, maar veel plezier heeft hij daar nog niet beleefd. Zondagmiddag bracht hij Benevento nochtans op gelijke hoogte van Sassuolo waardoor de Heksen op weg leken naar hun eerste punt in liefst dertien competitiematchen. Maar diep in de blessuretijd tikte Federico Peluso de rebound van de strafschop toch nog tegen de netten. 1-2 voor Sassuolo en opnieuw ziet Benevento zo een eerste punt door hun vingers glippen.

Opnieuw, want ook op 25 oktober tegen Cagliari (2-1 verlies) en op 10 september tegen Torino (0-1) kreeg de neofiet in de Italiaanse eerste klasse het deksel op de neus in de extra tijd. Niet verrassend staat Benevento laatste in de Serie A, zes punten onder Hellas Verona en al tien punten boven de degradatiestreep. Trainer Marco Baroni werd eind oktober al de laan uitgestuurd, maar ook zijn opvolger Roberto De Zerbi bracht nog geen geluk.