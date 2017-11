Union geraakt thuis niet voorbij Tubeke

Op de zestiende speeldag van de eerste klasse B hebben Union Sint-Gillis en AFC Tubize zondag 1-1 gelijkgespeeld. In de stand nemen Union en Tubeke de vijfde en zesde plaats in.

De thuisploeg opende de score nadat scheidsrechter Denis Vanbecelaere naar aanleiding van een overtreding op Perdichizzi de bal op de stip had gelegd. Kevin Kis schoot de bal hard en laag in de linkerhoek (16e). In de 56e minuut mocht Tubeke een hoekschop nemen. De verdediging van Union sloeg er niet in om de bal weg te krijgen. Emeric Dudoit kreeg de bal in de voeten en zette koelbloedig de bordjes gelijk.

Union speelt komende zaterdag op verplaatsing bij Cercle Brugge. Tubeke trekt naar Oud-Heverlee Leuven.