Rode Duivel Kabasele verknalt debuut van David Moyes bij West Ham

David Moyes heeft bij zijn debuut als trainer van West Ham United niet meteen voor de kentering kunnen zorgen. De Hammers sloten zondagavond de twaalfde speeldag in de Engelse Premier League af met een 2-0 nederlaag op het veld van Watford.

Watford begon het best aan de partij en zag zijn voortvarende start bekroond worden met een snelle openingsgoal. Will Hughes (11.) tekende voor zijn eerste treffer in de Premier League. Op slag van rust nam West Ham de bovenhand, maar Watford-doelman Heurelho Gomes hield oude bekende Cheikhou Kouyate en Marko Arnautovic met twee briljante reddingen van het scorebord.

Na de pauze hadden de Hammers nog weinig vingers in de pap. Uitgerekend doelman Joe Hart, die zijn ploeg tot dan toe in de wedstrijd had gehouden, ging bij een schot van Richarlison (63.) de mist in. West Ham voelde zich terecht bestolen, want er was hands in het spel. Christian Kabasele hielp Watford aan een clean sheet door het schot van Manuel Lanzini van de lijn te keren.

David Moyes werd na het ontslag van Slaven Bilic aangesteld om de Hammers weg te leiden uit de kelder van het klassement. Na twaalf speeldagen staat West Ham met negen punten net onder de degradatiestreep. Watford (18 punten) bezet de achtste plaats.

In de Franse Ligue 1 kwamen Lyon en Montpellier in hun onderlinge duel van de dertiende speeldag niet tot scoren. Isaac Mbenza werd in de 73e minuut nog voor de leeuwen gegooid bij Montpellier, maar de belofte-international kon het verschil niet meer maken. Lyon staat met 26 punten op de derde plaats. Montpellier (17) is achtste.