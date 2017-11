AZ beent Ajax bij na zuinige zege bij rode lantaarn Roda

AZ Alkmaar heeft zondag de twaalfde speeldag in de Nederlandse Eredivisie afgesloten met een 0-1 overwinning op het veld van rode lantaarn Roda JC. Mats Seuntjes (84.) brak in een kansarme wedstrijd de ban.

Stijn Wuytens maakte de partij vol bij AZ. De middenvelder voorkwam een counter van de thuisploeg en kreeg daarvoor in de 28e minuut een gele kaart. Jannes Vansteenkiste speelde bij Roda JC 90 minuten als linksachter.

In de stand komt AZ dankzij de driepunter naast Ajax op de tweede plaats. Het duo volgt wel al op acht punten van leider PSV (33 ptn). Roda JC blijft laatste en telt 7 punten.

In de Duitse tweede klasse leed Fortuna Düsseldorf op de veertiende speeldag zijn tweede competitienederlaag. Met Benito Raman in de basis verloor Düsseldorf met 1-0 bij Ingolstadt. Raman bleef bij de start van de tweede helft in de kleedkamer. Düsseldorf moet boven aan het klassement Holstein Kiel naast zich dulden. Beide clubs hebben dertig punten.