Vitesse, dat in de Europa League in de poule van Zulte Waregem zit, liep zaterdag in Groningen tegen de eerste uitnederlaag (4-2). Een onwaarschijnlijke owngoal van Fantaky Dabo bij een 0-1-stand - de rechtsachter trapte vanop 30 meter in eigen doel - leidde de nederlaag in. Topschutter Matavz zette nog wel een strafschop om, maar daarna viel de organisatie volledig weg bij Vitesse.