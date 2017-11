Daarom ziet niet iedereen Ghelamco-baas Paul Gheysens graag komen bij Anderlecht

Anderlecht staat te koop. En voorlopig hebben nog maar twee gegadigden zich gemeld: het Belgische duo Wouter Vandenhaute-Paul Gheysens en de ­Russische zakenman Alisher Usmanov. Van de Rus werd tot dit weekend al enige tijd niets meer gehoord. Voor het Belgische duo vormt Paul Gheysens, baas van projectontwikkelaar Ghelamco en eigenaar van Antwerp FC, in Anderlecht een (te?) groot struikelblok.

De aanwezigheid van mediabaas Vandenhaute in de plannen van Gheysens kan helpen om de gemoederen te bedaren

Hoewel er nog geen enkel offi­cieel bod op tafel ligt, lijken de plannen van Gheysens-Vandenhaute op dit moment het concreetst. Paul Gheysens (64) en Anderlecht zijn geen onbekenden voor elkaar. Twee jaar geleden werden tussen beide partijen onderhandelingen opgestart rond de bouw van een nationaal sta­dion in Brussel, waarin Anderlecht na Euro 2020 zou spelen.

De onderhandelingen tussen beide partijen verliepen echter zo moeizaam, dat inmiddels al ruim een jaar niet meer wordt gepraat. Intussen vlogen de verwijten heen en weer. Paul Gheysens kan het nog wel vinden met het duo Roger Vanden Stock-Philippe Collin, maar niet met de nieuwe clan rond Alexandre Van Damme en Jo Van Biesbroeck, die sinds twee jaar samen met algemeen manager Herman Van Holsbeeck instaat voor het dagelijkse beleid van de club. “Of het water diep is tussen die twee partijen? Elke onderhandelaar zal erin verdrinken”, klinkt het zelfs binnen Anderlecht. De entourage van Gheysens maakt zich nochtans sterk dat er met Vanden Stock, die als hoofdaandeelhouder de sleutel in handen heeft, wel valt te praten. Het hangt er dan van af in hoeverre Vanden Stock loyaal zal zijn aan zijn vrienden/bestuurscollega’s om al dan niet in te gaan op het voorstel van Gheysens.

De aanwezigheid van mediabaas Wouter Vandenhaute (54) in de plannen van Gheysens kan helpen om de gemoederen te bedaren. Vandenhaute is een vriend van het Anderlecht-huis en wordt door Vanden Stock geprezen om zijn heldere ­ideeën. Het duo Gheysens-Vandenhaute zou al 75 miljoen euro hebben geboden voor ruwweg driekwart van de aandelen. Geld dat voornamelijk uit de portefeuille van Gheysens komt. De financiële inbreng van Vandenhaute is veel kleiner, maar de baas van Woestijnvis en Flanders Classics zou zich met de dagelijkse leiding van de club gaan bezighouden. Zoals Gheysens nu ook bij Antwerp werkt met Luciano D’Onofrio.

Usmanov meldt zich

Er is ook een andere gegadigde: de in Oezbekistan geboren Rus Alisher Usmanov (54). Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock gaf al maanden geleden aan spelersmakelaar Christophe Henrotay het mandaat om met de steenrijke Rus, wiens vermogen wordt geschat op ruim 13 miljard euro, te onderhandelen. Usmanov is ook al voor 30 procent aandeelhouder bij Arsenal. Er werd vanaf de zomer tot zaterdagochtend niets meer van hem gehoord. Tot hij zaterdagavond plots een bericht naar onze krant stuurde: “Als gevolg van de berichten die worden verspreid, bevestigt mijnheer Usmanov dat hij verschillende voorstellen heeft gekregen, waaronder een voorstel om Anderlecht te kopen. Er is echter nog geen enkele beslissing genomen. Mijnheer Usmanov blijft een loyale en toegewijde fan en aandeelhouder van Arsenal.”

Het is zoveel als zeggen: Usmanov blijft geïnteresseerd in een overname.

Ook Anderlecht ontkent de besprekingen niet, maar meldt dat er nog geen officieel akkoord is. Daarmee zet Anderlecht op zijn beurt de deur open voor andere gegadigden. Het behoeft weinig twijfel dat die ook aan de deur zullen komen kloppen, want met Anderlecht bevriende spelersmakelaars zoals Mogi Bayat zullen nu in alle hoeken van de wereld naar mogelijke overnemers zoeken. De in het verleden veel genoemde Inbev-baas Alexandre Van Damme zal het al zeker niet zijn. Hij woont nu in Zwitserland en zijn interesse in Anderlecht is al een tijdje aan het luwen.

Een eis van Vanden Stock is dat de club zijn eigenheid bewaart en dat er een sportieve toekomst wordt uitgetekend. Daarin speelt het geen rol of de nieuwe eigenaars Belgen of buitenlanders zullen zijn. ­Uiteraard zal ook het ­financiële – lees: hoe hoog is het bod? – meespelen in de beslissing van Vanden Stock.