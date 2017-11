Niets is toeval: dit is de oorlogsmachine van José Mourinho bij Manchester United

Hij houdt ervan als een plannetje klopt. Net als Hannibal Smith in de serie The A-Team werkt José Mourinho sinds vorige zomer in Amerika aan zijn meesterplan: een oorlogsmachine met Lukaku en ‘Ibra’ in de spits en een centrale as van reuzen. Zaterdag tegen Newcastle klikte alles in elkaar. Meer dan de comeback van Ibrahimovic maakt die van Paul Pogba het verschil.