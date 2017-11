CLUBNIEUWS. Einde aan pijnlijke reeks voor AA Gent, Lombaerts spreekt over de Rode Duivels, record Club Brugge

De vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League zit erop. Club Brugge blijft autoritair aan kop maar bij Waasland-Beveren hadden ze reden tot klagen na de nederlaag op Jan Breydel. Bij Gent waren ze vooral blij dat ze een einde konden maken aan een pijnlijke reeks, terwijl KVO-verdediger Nicolas Lombaerts blijft hopen op de Rode Duivels. Uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Eindelijk raak op hoekschop

228 hoekschoppen had AA Gent nodig om er eindelijk nog eens een competitiedoelpunt uit te scoren. Trainer Yves Vanderhaeghe brak de ban met een no nonsens-aanpak: stormram Gigot liep in, Dejaegere scoorde vervolgens met een enig mooie schaartrap. Het doelpunt zette Vanderhaeghe op weg naar zijn eerste uitzege met de Buffalo's, die nu tot op drie punten naderen van de top zes.

Tot gisteren gold voor tegenstanders van AA Gent: trap die bal in hoekschop, er komt toch niets van. De Buffalo’s moesten op de Belgische velden liefst 228 hoekschoppen trappen voor er eindelijk weer eentje binnen ging. Het laatste competitiedoelpunt van AA Gent uit een corner dateerde van 17 december 2016 tegen STVV. Toen de dieren nog spraken. Mitrovic kopte toen een hoekschop van Milicevic binnen. In Europa was het laatst gelukt op Wembley tegen Tottenham, toch ook al geleden van 23 februari. Harry Kane kopte toen onder druk van Moses Simon in eigen doel.

Hein Vanhaezebrouck liet zijn spelers al die tijd nummertjes instuderen als was hij een circusdirecteur. De vaste hoekschopnemer Danijel Milicevic hanteerde een uitgebreide codetaal om zijn ploegmakkers duidelijk te maken waar hij zijn hoekschoppen zou trappen. Het mocht allemaal niet baten. Lang waren de kralen met parels voor de zwijnen. In de thuismatch tegen Standard voor de interlandbreak trapte Kalu al de hoekschoppen bij afwezigheid van Milicevic. Hij deed dat minder geraffineerd en minder beredeneerd, veel directer. Trainer Yves Vanderhaeghe stelde vast dat die onorthodoxe stijl meer gevaar opleverde. “We hebben wel wat grote jongens die hun duels kunnen winnen”, zei Vanderhaeghe op zijn persbabbel vrijdag nog. “Lokeren staat bij hoekschoppen in zoneverdediging, dus misschien is er wel iets mogelijk.”

ANTWERP. Droomweekend voor Limbombe

Stallone Limbombe beleefde zaterdag een sprookje bij Antwerp. Bij zijn eerste invalbeurt na twee weken brommen in de B-kern zorgde hij in minuut 88 meteen voor de winning goal tegen Eupen. “De coach zei achteraf dat hij me maar eens meer naar de B-kern moet sturen”, lacht Limbombe.

Vraag eender wie bij Antwerp om Stallone Limbombe te typeren en ze zullen allemaal vertellen dat er een kleine vijs los zit bij de broer van Club Brugge-speler Anthony. Een beetje prettig gestoord. Dat bewijst ook de manier waarop hij zaterdag zijn winning goal vierde. Hij liep naar de kant en sprong als een baby – met duimzuigen aan toe – in de armen van bankzitter Nader Ghandri. “Waarom ik een baby nadeed? Omdat ik me soms kinderachtig, een beetje als een baby, kan gedragen”, beseft Limbombe, die op die manier zelf de draak stak met zijn verwijzing naar de B-kern. “Een beetje humor mag er zeker bij, hé. Ik sprong in de armen van Nader Ghandri omdat die me altijd is blijven steunen. Net als Reda Jaadi. Met hen had ik veel contact na de trainingen of de wedstrijden.”

Limbombe werd door Laszlo Bölöni voor twee weken naar de B-kern gestuurd omdat hij furieus had gereageerd toen hij naast de selectie was gevallen voor de wedstrijd tegen Club Brugge. “Stallone heeft nu zijn job gedaan”, stelde trainer Laszlo Bölöni vast. “Kijk, hij is altijd klaar geweest, hé. Maar hij heeft gewoon een tijdje uit het oog verloren dat het individuele belang niet mag primeren op het ploegbelang. Ik kan begrijpen dat een speler kwaad en nerveus is als hij niet speelt. Want in onze job als trainer veroordelen wij op een bepaalde manier eigenlijk elke week de jongens die niet spelen, hé. Maar Stallone heeft niet de goede manier en het goede moment gekozen om zijn frustraties te uiten. Daar heeft hij een prijs voor betaald. Maar goed, ik heb hem nu gefeliciteerd. We hadden een goed gesprek en hij heeft goed gewerkt.”

CLUB BRUGGE. Beste herfstkampioen sinds invoering play-offs

Met 37 punten na vijftien speeldag is Club Brugge de beste herfstkampioen sinds de invoering van de play-offs voor het seizoen 2009-2010. Het verbeterde namelijk het record van Anderlecht (35 punten) uit het seizoen 2011-2012. Een overzicht:

2017-2018: Club Brugge - 37 punten

2016-2017: Zulte Waregem - 33

2015-2016: Oostende - 31

2014-2015: Anderlecht - 30

2013-2014: Standard - 34

2012-2013: Anderlecht - 31

2011-2012: Anderlecht - 35

2010-2011: Genk - 33

2009-2010: Anderlecht - 32

EUPEN. “Desnoods stampt hij het erin”

Wereldster Claude Makélélé zag zijn debuut als trainer van Eupen de mist ingaan in minuut 88. Zijn ploeg verdiende een gelijkspel, maar blijft toch weer met lege handen én de rode lantaarn achter. Toch kon hij rekenen op mooie woorden van Antwerp-trainer Laszlo Bölöni. “Ik ben er zeker van dat je hier gaat slagen”, liet de Roemeen zich ontvallen. Makélélé heeft er zelf ook vertrouwen in. “Ik heb op die tien dagen al gezien dat we veel talent hebben. Het is nu aan mij om aan de details te werken die ervoor zorgen dat we matchen als die tegen Antwerp kunnen winnen.”

De spelers van Eupen zijn alvast onder de indruk van hun trainer. Siebe Blondelle: “Makelélé werkt op een totaal andere manier dan Condom. Veel meer kleinere wedstrijdjes op training, veel meer contact en duels en sneller handelen. Hij hamert veel meer op het verdedigende aspect. En hij zal erop blijven hameren. Makelélé zei nog dat hij het er desnoods allemaal in zal stampen (lacht). Sommige jongens hebben dat echt nodig. Punten leverde de nieuwe aanpak nog niet op, maar je zag in ons spel dat het nu al de goede kant opgaat. Of we Makelélé als een voormalige wereldster zien? Ach, hij is hier als coach, niet als voetballer. En we zitten allemaal in hetzelfde schuitje in Eupen, hé. Carrière of niet, dat maakt op zich niet veel uit. Maar hij coacht zeker goed. Hoe hij is in de omgang? Hij staat echt tussen de spelers, spreekt zijn tactisch plan met ons door en is vrij sociaal.”

GENK. In top 6 na vijfde clean sheet op rij

“Het was niet de mooiste wedstrijd van het seizoen”, besefte Genk-coach Albert Stuivenberg. Echt wakker zal hij er niet van liggen, want na de zuinige 0-1 op Zulte Waregem staat KRC Genk dankzij een vijfde(!) clean sheet op rij bij het afsluiten van de heenronde zowaar in de top 6. “Aan de bal moet het nog beter, maar er staat intussen een heel volwassen team.”

Goed begonnen, bleek ook aan de Gaverbeek half gewonnen. Albert Stuivenberg verraste met Pozuelo op links in een 4-3-3. De zwervende Spanjaard kreeg veel ruimte en sloeg toe op een manier dat niet veel spelers in de Jupiler Pro League hem zullen nadoen. Met Uronen als aflossingspunt rolde hij slim de thuisdefensie op en maakte hij de eerste Genkse goal na 190 minuten droogte.

“Een vijfde clean sheet op rij en klaar is Kees”, hoorde je de Genkse fans hardop hopen. Hun wensen werden zomaar ingewilligd. Want na Anderlecht, Club Brugge, Kortrijk en Lokeren slaagde ook Zulte Waregem er niet in om Danny Vukovic te verslaan. De Australiër kreeg één keer de hulp van de paal en zag Saponjic van dichtbij over schieten. Voor het overige moest hij zijn leeuwenhart en grijpvaste handen alleen tonen op de lange bal van de laatste hoop. Voor zijn neus kegelde Aidoo alles weg, verving Brabec overtuigend de geschorste Colley en maakte vooral Heynen indruk als defensieve middenvelder. Hij won duels, heerste in de lucht en was vooral outstanding aan de bal. Met inbegrip van een subtiele toets achter het steunbeen maakte hij de bal ongrijpbaar voor een machteloze thuisploeg.

“We snappen de jongste weken veel beter waarover het gaat”, legde collega Stuivenberg uit. “We blijven geconcentreerd, slaan niet meer in paniek en maken veel betere keuzes. Die clean sheets hebben het team een bepaalde overtuiging gegeven.”

Stuivenberg was in de wolken met de drie punten tegen een rechtstreekse concurrent voor Play-off 1. “We kunnen de wedstrijd tegen Standard vol vertrouwen voorbereiden. Ook dat is een rechtstreekse concurrent. Een nieuwe zege zou extra mooi zijn voor onze supporters. Maar ook voor onszelf, zeker na die nederlaag in de heenronde.”

Intussen blijft er de volgende dagen veel werk op de plank, beseft de Genkse coach. Zo opgetogen hij was over de keuzes die in defensief opzicht werden gemaakt, zo zwaar viel hem de onhandigheid, waarmee tal van countermogelijkheden de nek werden omgewrongen. En dan hebben we het niet alleen over de manier waarop Schrijvers miste oog in oog met Bostyn.

“Aan de bal maakten we opnieuw te veel verkeerde keuzes”, besefte Stuivenberg. “De kwaliteit lag daar veel te laag, daarom is deze prestatie op zich zeker voor verbetering vatbaar. Al stemt het me tevreden dat we eindelijk nog eens scoorden en dan nog wel met een hele goeie veldgoal. De keuze om Pozuelo in een ongewone rol op links te posteren heeft geloond. Al besefte ik maar al te goed dat het ook bepaalde risico’s inhield. Maar je moet die risico’s durven nemen, wil je dit soort wedstrijden winnen.”

KV OOSTENDE. Lombaerts over Rode Duivels

Als Standard voor de achtste keer in zestien wedstrijden niet kon scoren, dan had dat ook te maken met het glansoptreden van Nicolas Lombaerts. De verdediger was andermaal de beste Oostendenaar en smoorde gisteren elke Luikse aanval. Wie Lombaerts de laatste wedstrijden ziet spelen, vraagt zich af of hij niet in de selectie van de Rode Duivels thuishoort. “Het klopt dat het erg goed loopt de laatste weken, maar Rode Duivel? Ik weet het niet”, zei Lombaerts met een lachje. “De kans is klein dat Martinez mij nog oproept. De weg omhoog gaat trager en moeilijker dan de weg naar beneden. In het begin van het seizoen had iedereen mij al afgeschreven.”

De laatste selectie van Lombaerts dateert ondertussen van meer dan een jaar geleden, in oktober 2016. “Als het blijft lopen zoals de laatste weken, weet je natuurlijk nooit. Ik voel me beter dan in het begin van het seizoen. De laatste weken loopt het prima en we houden drie keer na elkaar de nul. Als je team presteert, ga je natuurlijk zelf ook beter spelen. Maar goed, mijn prioriteit is nog steeds KV Oostende. Ik blijf het wedstrijd per wedstrijd bekijken. Het kan allemaal snel opnieuw bergaf gaan.”

“Nicolas heeft de laatste matchen niet veel verkeerd gedaan”, bevestigt Oostende-trainer Adnan Custovic. “Ook vandaag niet. Natuurlijk is er nog een niveauverschil tussen het WK en de Jupiler Pro League. Maar als Roberto Martinez hem wil volgen kan dat zeker. Hij is welkom op Oostende.”

WAASLAND BEVEREN. Twee penalty’s ontnomen

Waasland-Beveren voelde zich in de eerste helft tegen Club Brugge bestolen. De bezoekers hadden bij een gelijke stand twee strafschoppen kunnen en moeten krijgen. Eerst trapte Nakamba de doorgebroken Morioka neer in de zestien. “Het was honderd procent penalty”, zuchtte de Japanner achteraf. “Tja, we spelen hier op Club Brugge...”

Luttele minuten later kon Waasland-Beveren opnieuw aanspraak maken op een strafschop. Poulain trok Buatu iets te opzichtig aan het shirt. Scheidsrechter Wim Smet, die niet werd bijgestaan door een videoref, wuifde tot tweemaal toe het protest weg. “Hij hield me bij het shirt”, zei Buatu achteraf. “Je kan hem fluiten, je kan hem niet fluiten. Hij floot hem uiteindelijk niet, jammer. Maar die fout op Morioka was wél een duidelijke strafschop. Die details bepaalden het verdere verloop van de match.”

Het zat aanvoerder Seck hoog. “Het wordt te veel. Bijna elke week kunnen we een penalty claimen en we krijgen er nooit één. Ach, dat weet je als je tegen Anderlecht of Brugge speelt.”

ZULTE WAREGEM. Helemaal weggezakt

3 op 21. Met die povere balans sluit Zulte Waregem de heenronde van de reguliere competitie af. Zowaar voor het eerst sinds lang rolde na een nederlaag boegeroep van de tribunes in het Regenboogstadion. “We verloren de match in het eerste kwartier”, vatte coach Francky Dury gebald samen. “Als je telkens op achterstand komt, schiet je jezelf als het ware in de voet.”

Komende donderdag speelt Zulte Waregem al op Nice in de Europa League. Daarna volgen een verplaatsing naar Club Brugge, een bekermatch tegen diezelfde ploeg en de komst van AA Gent. “Natuurlijk baart de 3 op 21 me zorgen. Ik zou niet correct zijn als ik dat zou ontkennen. Dit is niet goed voor het vertrouwen van de jongens. Ik heb altijd geleerd dat, als je in de problemen zit, je jezelf twee vragen moet stellen. Wie is er verantwoordelijk en wie zal het oplossen? Het antwoord is twee keer wij.”

Ondanks de povere resultaten staat Francky Dury niet ter discussie aan de Gaverbeek. Herinner u het voetbaljaar 2014-2015, waarin Zulte Waregem even laatste stond. Het is van dat seizoen geleden dat Essevee 3 op 21 boekte. “We zitten momenteel in de hoek waar de klappen vallen. Maar ik heb dit nog meegemaakt. Het is een kunst om de focus op het voetbal te houden.”