Waarom Man City-coach Pep Guardiola bidt dat Vincent Kompany fit blijft: “Serieus probleem”

Vincent Kompany speelde zaterdag in Leicester zijn eerste wedstrijd sinds 31 augustus. Guardiola maakte van de interlandbreak gebruik om de Belg klaar te stomen als vervanger van de geschorste Otamendi. Maar Kompany kan maar beter fit blijven, want tijdens de wedstrijd viel met Stones de andere vaste verdediger van City uit. Pep Guardiola was na afloop kwaad op de Engelse bond die Stones de twee voorbije oefeninterlands liet spelen.

Stones liep naar alle waarschijnlijkheid een flinke scheur in de hamstrings op, waardoor hij mogelijk tot Nieuwjaar aan de kant staat. Aangezien december de drukste periode is in de Premier League, kruist Guardiola de vingers dat Kompany de volgende weken fit blijft. Al dient gezegd dat ook de heropgeviste Mangala het knap deed als invaller.

“We moeten voorzichtig zijn met Kompany”, stelde Guardiola na afloop. “En dat proberen we ook te zijn. Hij heeft 2,5 maand gemist. We moeten zijn minuten dus managen en bekijken hoe hij zich voelt. We missen hem wel. Al wordt het riskanter als je Kompany meer en meer gaat laten spelen. Maar met Stones buiten strijd zitten we met een serieus probleem op die positie.”

Het scheelde niet veel of Kompany had de volgende wedstrijd sowieso gemist. Hij trok na twee minuten aan de noodrem toen Jamie Vardy op snelheid kon doorgaan op doelman Ederson. Omdat John Stones nog in de buurt was trok de ref slechts geel. Maar rood was zeker op zijn plaats geweest aangezien het nagenoeg uitgesloten was dat Stones Vardy nog had kunnen inhalen. Kompany’s status, en het feit dat de fout erg vroeg in de wedstrijd gebeurde, heeft hem behoed voor een comeback in mineur.

Joker

“Onze start is fenomenaal geweest maar het is nog vroeg”, reageerde Kompany. “Ik wil alles dus een beetje aan de kant schuiven en match per match bekijken. Hopelijk kunnen we hierop voortbouwen. Als je jezelf zo pusht, is het belangrijk om het gevoel te creëren dat je nog meer wil bereiken. We hebben nog geen trofee gewonnen en dus moeten we kalm blijven. Dit kan de start zijn van een geweldig verhaal.”

“De fout op Vardy? Ik wist dat het zeker geel was”, aldus Vince the Prince. “Het was een goede loopactie van hem en nog vroeg in de wedstrijd. Dus dacht ik: ik zet mijn joker in. Wat nadien positief uitdraaide want ik speelde zowat de volledige 90 minuten met een gele kaart achter mijn naam. Ik kon nog steeds doen wat nodig was voor mijn team en maakte enkele goede tackles. Dus al bij al was ik blij met mijn wedstrijd.”