Goed nieuws voor Chadli? West Bromwich Albion zet coach Tony Pulis aan de deur

Premier League-club West Bromwich Albion heeft maandag coach Tony Pulis ontslagen. Dat deelden de Baggies mee op hun website. De 59-jarige Pulis was sinds januari 2015 aan de slag bij het team van Rode Duivel Nacer Chadli.

“De resultaten, zowel dit seizoen als op het einde van het vorig seizoen, waren teleurstellend”, legde voorzitter John Williams de reden van het ontslag uit. WBA staat momenteel zeventiende in de Premier League, net boven de degradatiestreep, met tien punten uit twaalf wedstrijden. Pulis en co leden vier competienederlagen op rij. De laatste zege in de competitie dateerde al van 19 augustus bij Burnley (0-1).

Pulis, een Welshman, staat bekend als een ervaren trainer in de strijd tegen de degradatie en coachte eerder teams als Stoke City (2002-2005 en 2006-2013) en Crystal Palace (2013-2014).

Pulis haalde afgelopen vrijdag nog hard uit naar de Rode Duivels, nadat Nacer Chadli op training bij West Bromwich een scheur in de dij had opgelopen. Volgens Pulis lag de oorzaak van de blessure bij de twee wedstrijden die Chadli met de Rode Duivels afwerkte.