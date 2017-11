COLUMN. Een stunt tegen Anderlecht als kerstcadeau

Het hoofdpunt van het nieuws zaterdag: bouwpromotor Paul Gheysens wil samen met Wouter Vandenhaute Anderlecht kopen. Het probleem? Gheysens is al eigenaar van een andere eersteklasser, Antwerp.

Dit kan echter ‘simpel’ verholpen worden, zo melden verschillende media. Als vader Paul zijn Antwerp-aandelen aan zonen Simon en Michael verkoopt, kan hij toch meerderheidsaandeelhouder worden bij Anderlecht.

Dat moet interessante consequenties inhouden voor Kerst ten huize Gheysens.

Kalkoen op tafel, de door Ghelamco (©) opgedirkte kerstboom in de hoek. Papa Paul met een kamerbrede glimlach tegenover beide zonen. “Jongens…. Jullie raden nooit wat jullie dit jaar krijgen.” Simon en Michael weten het stiekem al. Ze zeuren er al maanden om. Papa Paul ziet aan hun blinkende ogen dat ze weten wat er zit aan te komen en vervolgt triomfantelijk: “Ja hoor, een stunt tegen Anderlecht! Althans… als de Kerstman dat in zijn slee gekregen heeft.”

Niemand geeft erom dat de inkorting van de jaarlijkse kerstcadeautjeszoektocht van papa Paul nog een gevolg met zich meebrengt.

Net nu het Belgische voetbal eindelijk van de partnerpleziertjes van Roland Duchâtelet verlost is, staat de deur blijkbaar open voor een nieuwe veeleigenaar. Erger nog, het omzeilen van de regels door iemands kinderen aan te stellen als stromannen wordt afgeschilderd als logische stap.

Ook Anderlecht, toch een instituut met flink wat standing, lijkt de wenkbrauwen amper op te trekken. In Brussel stellen ze zich kennelijk meer vragen bij de stukgelopen onderhandelingen over het Eurostadion dan over het feit dat Paul Gheysens strikt genomen geen twee clubs zou mogen bezitten.

Ik hoop dat, mocht het zover komen dat Gheysens inderdaad wat in de pap te brokken krijgt bij Anderlecht, de voetbalbond optreedt. Goede bedoelingen of niet. Of het hem nu enkel te doen is om het stadion of niet. Dit kan niet, mag niet als vanzelfsprekend beschouwd worden. Dat is wat ík gevraagd heb voor Kerst. Althans, als de Kerstman het in zijn slee krijgt.

