Conte probeert nieuwe tactiek met Chelsea maar de Italiaan heeft officieel een ‘jobaanbieding’ op zak

Manchester City leidt momenteel de dans in de Premier League. Kampioen Chelsea moet voorlopig tevreden zijn met een derde plaats. Trainer Antonio Conte probeert dit seizoen enkele nieuwe dingen maar over de toekomst van de Italiaan blijven grote vraagtekens bestaan.

“Dit seizoen proberen we een nieuwe balans te vinden”, aldus Conte na de makkelijke 0-4 overwinning tegen West Brom. “Om beter te kunnen aanvallen én verdedigen. Ik hoop dat we blijven verbeteren. We hebben nu twee clean sheets op een rij beet, dit moeten we kunnen aanhouden. Hazard? Eden is terug op zijn beste niveau. Zijn combinaties met Cesc Fabregas en Alvaro Morata beginnen te renderen.”

“Ik moet toegeven: mijn spelers hebben de wil om elke wedstrijd te vechten. Tegen Roma was deze mentaliteit afwezig en daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid. We hebben ook al heel wat problemen gekend, die we proberen op te lossen. Spelers die terugkomen uit blessures, Hazard die zijn juiste vorm moest vinden, net als Morata die voor het eerst wekelijks speelt. En dus ook met tactische wijzigingen. We kregen namelijk teveel doelpunten tegen. Kanté? Hij herstelt momenteel goed.”

‘Jobaanbieding’

Conte werkt dus aan zijn team, maar blijft hij ook na dit seizoen aan als trainer van de Blues? In het verleden klaagde hij al over het transferbeleid van de club, stelde hij heimwee te hebben naar Italië en was hij gefrustreerd dat hij “18 uur per dag” moet werken. Het contract van de Italiaan loopt af na het seizoen 2018-2019, maar de kans bestaat dat hij al vroeger opstapt.

Die geruchten werden maandag nog maar eens gevoed door de uitspraken van Italiaans bondsvoorzitter Carlo Tavecchio. In een gesprek met La Gazzetta dello Sport zei de man die onder vuur ligt na de pijnlijke uitschakeling van de Azzurri voor het WK 2018 het volgende: “De eerste keuze om Giampiero Ventura op te volgen? Massimiliano Allegri, Roberto Mancini, Carlo Ancelotti… Het wordt al warmer. Antonio Conte? Vuur!”

“We zoeken de best mogelijke coach”, aldus Tavecchio, die Ventura vorige week aan de deur zette. “De meeste namen hebben nog contractuele verplichtingen tot juni. Dan zullen we bekijken wie er vrij is. Dat zijn Ancelotti, Conte, Allegri, Ranieri en Mancini.”

Ofwel beseft Tavecchio niet dat Conte nog een contract heeft tot 2019, ofwel weet hij al dat Conte komende zomer Chelsea vaarwel zegt. De Italiaan was bondscoach tussen 2014 en 2016, en leidde de Azzurri naar de kwartfinale op het Europees kampioenschap in Frankrijk.