Deze Engelsman fluit het Champions League-duel tussen Anderlecht en Bayern

De Engelsman Anthony Taylor zal woensdag de Champions League-ontmoeting tussen Anderlecht en Bayern München leiden. Dat kondigde de UEFA maandag aan.

Op de vorige speeldag floot de 39-jarige Taylor nog de partij tussen Olympiakos - met onze landgenoten Silvio Proto, Bjorn Engels, Guillaume Gillet en Vadis Odidja-Ofoe tussen de lijnen - en FC Barcelona (0-0).

Taylor leidde vorig seizoen al twee Europese wedstrijden met Belgische ploegen. In de play-offs van de Europa League was hij scheidsrechter bij Anderlecht-Slavia Praag (3-0), waarna in de groepsfase Shakhtar Donetsk-AA Gent (5-0) volgde. In een verder verleden was hij in de zomer van 2013 ook getuige van de nederlaag van Club Brugge bij het Poolse Slask Wroclaw (1-0) in de derde voorronde van de Europa League.