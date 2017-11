Wouter Vandenhaute reageert voor het eerst op nieuws over verkoop van Anderlecht

Wouter Vandenhaute heeft maandag voor het eerst gereageerd op het nieuws dat hij samen Paul Gheysens geïnteresseerd is om voetbalclub Anderlecht te kopen. “Wat in de kranten staat is grotendeels waar. Maar het is allemaal nog speculatie. We zullen wel zien wat de toekomst brengt”, vertelde de sterke man achter productiehuis Woestijnvis en Flanders Classics.

Wouter Vandenhaute verscheen maandag eigenlijk voor de media om over koers te praten. Hij stelde met Flanders Classics immers het vernieuwde parcours van Dwars door Vlaanderen voor. Maar onvermijdelijk kreeg hij ook enkele vragen over een mogelijk bod op Anderlecht onder zijn neus. “Wat in de kranten staat is grotendeels waar. Maar het is allemaal nog speculatie. We zullen wel zien wat de toekomst brengt”, was het korte antwoord. Dieper wilde hij niet op de kwestie ingaan.

Vandenhaute droomt er allang van om zich naast het wielrennen ook in het voetbal te manifesteren. Ooit stond hij op een handtekening van het CEO-schap bij Germinal Beerschot, maar zijn stille droom was altijd Anderlecht te leiden. Die komt nu dichterbij. Vandenhaute is een vriend van het Anderlecht-huis en wordt door Vanden Stock geprezen om zijn heldere ­ideeën. Het duo Gheysens-Vandenhaute zou al 75 miljoen euro hebben geboden voor ruwweg driekwart van de aandelen. Geld dat voornamelijk uit de portefeuille van Gheysens komt. De financiële inbreng van Vandenhaute is veel kleiner, maar hij zou zich met de dagelijkse leiding van de club gaan bezighouden. Zoals Gheysens nu ook bij Antwerp werkt met Luciano D’Onofrio.

