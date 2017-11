Deze tien video’s waren uw hoogtepunten van de heenronde in de Jupiler Pro League

De heenronde van de Jupiler Pro League zit erop. Hoog tijd dus om eens terug te kijken op de meest memorabele momenten van de eerste vijftien speeldagen van de Belgische hoogste klasse. Deze video’s bekeek u het meest.

1. Het grapje tussen een Antwerp-fan en een Anderlecht-speler

Bij de terugkeer van stamnummer één op het hoogste niveau zorgt een fan van Antwerp voor animo. Hij gooit de bal met een forse zwaai vanop de tribunes terug het veld in. Anderlecht-verdediger Ivan Obradovic speelt het spelletje mee en kopt lustig door.

2. De onwaarschijnlijk dribbelende doelman in de laatste minuut

KV Mechelen-goalie Colin Coosemans steelt op bezoek bij Moeskroen de show. In het slot van de match kroont de keeper zich tot matchwinnaar door diep op de vijandige helft te gaan dribbelen en zowaar in extremis nog voor de assist voor de gelijkmaker te zorgen.

3. De onterechte rode kaart die de competitiestart van AA Gent kenmerkte

AA Gent kent een miserabele competitiestart en gaat zo op de vierde speeldag ook de boot in bij Moeskroen. Na de match is er echter maar één gespreksonderwerp: de onterechte rode kaart voor Gent-verdediger Samuel Gigot vlak voor rust. Met tien geven de Buffalo’s een 0-2 voorsprong uit handen en gaan ze zowaar met 3-2 onderuit.

4. Zelfs geen kaart voor schandalige overtreding

In een weekend waarin de (video)ref stevig ter discussie staat, leidt een fase met Genk-speler Alejandro Pozuelo tot aardig wat ophef. Kortrijkzaan Larry Azouni gaat stevig door op de voet van de fijnbesnaarde Spanjaard, maar kwam zowaar zonder kaart weg. Door de aanwezigheid van de videoref kan de reviewcommissie achteraf niet meer ingrijpen. Exemplarisch voor het horrorweekend dat de arbiters op speeldag dertien beleven.

5. Een spetterende Antwerpse provinciederby

Eén van de sensaties van de competitiestart was Antwerp, dat als promovendus op de derde speeldag meteen de beladen match bij de buren van KV Mechelen wint. Een heerlijk doelpunt van Fredje Duplus en een dolle slotfase zorgen voor een spetterende match.

6. De niet-gefloten penalty die Weiler de kop kostte

De zwanenzang voor René Weiler als Anderlecht-coach was het 2-2 gelijkspel bij KV Kortrijk. Al had dat resultaat er ook anders kunnen uitzien als Bennard Kumordzi in de slotfase een duidelijke penaltyfout op Henry Onyekuru lijkt te maken. Ref Alexandre Boucaut oordeelt echter dat de Anderlecht-speler zich te makkelijk laat vallen. Twee dagen later maakt Anderlecht bekend dat de wegen met Weiler scheiden.

7. De eerste door de videoref geannuleerde penalty

De intrede van de videoref zorgt op de vijfde speeldag in het duel tussen Racing Genk en KV Mechelen ook voor de eerste geannuleerde penalty. Ref Wim Smet wijst eerst naar de stip, maar bedenkt zich na het zien van de beelden. Tot woede van de Limburgers, die de partij echter wel met 1-0 winnen.

8. Anderlecht-voorzitter Vanden Stock razend op eigen fans

Het is een rariteit om een man met de standing van Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock buiten zinnen te zien, maar in de uitmatch op het veld van KV Kortrijk was het zover. De praeses van paars-wit was razend omdat de eigen fans uitgerekend op het moment dat hun team op voorsprong klom toch om het ontslag van de trainer riepen.

9. Meteen het eerste puntenverlies voor Anderlecht

De eerste wedstrijd van de competitie is meteen een klepper: promovendus Antwerp tegen regerend kampioen Anderlecht. Ondanks een zwaarbevochten match blijft de brilscore op het bord. The Great Old maakt een statement, Anderlecht is meteen zijn eerste punten kwijt.

10. De goocheltruc van Anderlecht bij Waasland-Beveren

Na het ontslag van Weiler weer tussenpaus Nicolas Frutos geen beterschap te brengen bij Anderlecht. Op bezoek bij Waasland-Beveren gaat paars-wit compleet tegen het spel in met de volle buit lopen. Vooral de niet-gefloten penaltyfases in het slot zorgen voor controverse.