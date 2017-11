De verborgen talenten van het Europese voetbal: over deze toppers in wording gaat u in de toekomst nog véél lezen

Kylian Mbappé, Dele Alli, Gabriel Jesus, Christian Pulisic, Youri Tielemans… Het zijn namen van jonge voetballers die heel bekend in de oren klinken. Er lopen op de Europese velden echter nog een heleboel toptalenten rond, die tot nu toe wat onder de radar bleven. Tijd om ze uit de schaduw te halen!

Premier League: Richarlison

Bij Ajax hebben ze nog nachtmerries over de mislukte transfer van Richarlison. De Braziliaan koos uiteindelijk voor een avontuur bij Watford en daar speelt hij momenteel de pannen van het dak. De 20-jarige aanvaller zit in twaalf optredens al aan vier doelpunten en drie assists voor de Hornets. Richarlison lijkt door zijn technische kwaliteiten, snelheid en fysieke kracht niet lang bij zijn huidige club te blijven. Hij werd namelijk al gelinkt aan Arsenal, Tottenham en Chelsea.

Eervolle vermelding: Mikel Merino (Newcastle United)

Primera Division: Gonçalo Guedes

Valencia had het vorig seizoen knap lastig om te overleven, maar speelt dit seizoen een pak beter. Het staat na twaalf speeldagen zelfs tweede in de stand na Barcelona. Er zijn een aantal spelers die zich dit seizoen onderscheiden maar de speler die er toch uitspringt, is Gonçalo Guedes. Met zijn uitstekende passing en visie heeft de 20-jarige Portugees zich ontpopt tot de sleutelspeler bij Valencia. Hij zit dit seizoen al aan drie doelpunten en vijf assists. Dat zullen ze bij moederclub PSG graag zien.

Eervolle vermelding: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Serie A: Lucas Torreira

Het hoeft niet altijd aanvallend geweld te zijn dat in de schijnwerpers staat. Sampdoria won zondag nog met 3-2 van kampioen Juventus en dat had het deels te danken aan Lucas Torreira. De 21-jarige Uruguayaan is de stofzuiger op het middenveld van de Blucerchiati, waar hij Dennis Praet naast zich heeft. Torreira heeft veel weg van pitbull Gennaro Gattuso maar is technisch een stuk beter. Met een uitkoopclausule van amper 25 miljoen euro liggen alle Italiaanse topclubs op de loer.

Eervolle vermelding: Federico Chiesa (Fiorentina)

De 'Bianconeri' zien sterretjes in het Stadio Luigi Ferraris, 3-0 in het voordeel van 'La Samp'! ? #SampJuve pic.twitter.com/H0NXsdnpFK — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 19 november 2017

Bundesliga: Dayot Upamecano

Tien miljoen euro betaalde RB Leipzig aan RB Salzburg om de amper 19-jarige Dayot Upamecano in huis te halen. De bonkige centrale verdediger is geen reus maar onderscheidt zich al het hele seizoen door zijn uitstekend positiespel en ferme duelkracht, ook in de Champions League. Het is nog wachten op zijn eerste cap bij het A-team van Frankrijk maar PSG, Barcelona en Liverpool informeerden al naar de beschikbaarheid van Upamecano.



Eervolle vermelding: Kai Havertz (Bayer Leverkusen)

Ligue 1: Malcom

In de Ligue 1 lopen naast Neymar en Mbappé nog wel een aantal enerverende aanvallers rond. Eentje daarvan is Malcom. De 20-jarige Braziliaan is dé sterspeler van Girondins Bordeaux, nadat hij begin 2016 al de overstap maakte van Corinthians. Malcom liet vorig seizoen al flitsen van zijn talent zien maar lijkt dit seizoen echt te ontbolsteren. Hij zit in vijftien optredens al aan vijf doelpunten en vier assists. Interesse van Man City en Man United mag dan ook niet verbazen.

Eervolle vermelding: Mariano Diaz (Olympique Lyon)

Eredivisie: Guus Til

Hij wordt eind december 20 jaar maar Guus Til maakt nu al het mooie weer in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder deed dit seizoen al vijf keer de netten trillen voor AZ Alkmaar, dat knap gedeeld tweede staat in de Nederlandse eersteklasse. Til werd opgeleid bij de club en toont wekelijks zijn talent om in de open ruimtes te lopen. Er is hoop voor Oranje...

Eervolle vermelding: David Neres (Ajax)

???? | Maak kennis met Guus Til, een 'vat vol tegenstrijdigheden'. "Ik vind tennis misschien wel leuker dan voetbal." #dtvk #az pic.twitter.com/wFOXK98veH — FOX Sports (@FOXSportsnl) 5 november 2017

Liga NOS: Bruno Fernandes

Bij Sampdoria grepen ze zich naar de haren toen Sporting Lissabon afgelopen zomer Bruno Fernandes kwam weghalen. De 23-jarige Portugees wilde na vijf jaar Italië terug naar huis en werd voor net geen 10 miljoen euro verkocht. Sporting moet voorlopig enkel FC Porto voorlaten en kan dankzij Fernandes rekenen op een uitstekende spelmaker. De nieuwbakken international zit namelijk al aan zeven doelpunten (enkel Bas Dost heeft er meer) en zes assists dit seizoen.

Eervolle vermelding: Gelson Martins (Sporting Lissabon)