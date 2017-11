Drie rode kaarten in Standard-KV Oostende: Capon riskeert zwaarste schorsing

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag de schikkingsvoorstellen bekendgemaakt voor de drie spelers die zaterdag tijdens het competitieduel tussen Standard en KV Oostende op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rood pakten.

Brecht Capon moest na twintig minuten in de doelpuntenloze wedstrijd het speelveld van Sclessin al verlaten. De verdediger van de Kustboys kwam met het been hoog ingevlogen op de knie van Paul-José Mpoku. Scheidsrechter Nicolas Laforge, die Sébastien Delferière in extremis verving, trok meteen de rode kaart. Het Bondsparket vorderde drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro. KVO dreigt Capon zo te moeten missen in de thuiswedstrijd tegen Eupen (25/11) in de competitie en de bekermatch tegen STVV (28/11), die ook aan de kust wordt afgewerkt.

Nog geen tien minuten later moest ook Standard met tien voort. Edmilson Junior revancheerde zich met felle duw na een viriel duel met Aleksandar Bjelica. Laforge toonde ook hem meteen de rode kaart. Het Bondsparket wil Edmilson Junior schorsen voor de verplaatsing van de Rouches naar KRC Genk (26/11). Hij kijkt ook aan tegen een boete van 400 euro.

KV Oostende beëindigde de partij uiteindelijk zelfs met negen veldspelers. Kevin Vandendriessche werd een kwartier voor het einde rechtstreeks uitgesloten, nadat hij de ontsnapte Dieumerci Ndongala met een tackle langs achteren en beide voeten vooruit had neergehaald. Daarvoor vraagt het Bondsparket een schorsing van twee wedstrijden, waarvan één met uitstel, en een boete van 600 euro erbovenop. Voor Vandendriessche staat enkel de competitiewedstrijd tegen Eupen op de wip.



Ricardo Pereira, de keeperstrainer van de Rouches, werd bovendien betrapt op het gebruik van elektronische communicatieapparatuur. De IFAB verbiedt de systemen voor de opvolging van de fysieke prestaties van de spelers niet, maar trainers en hun staf mogen de apparatuur niet gebruiken tijdens de wedstrijd. Voor die inbreuk vraagt het Bondsparket een boete van 400 euro.

Standard en KV Oostende kunnen ervoor kiezen de strafvoorstellen te weigeren en moeten dan dinsdagmiddag met hun speler(s) verschijnen voor de Geschillencommissie van het Profvoetbal.