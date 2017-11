Reviewcommissie laat Genk-speler Ingvartsen voor deze elleboog vervolgen

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gaat Marcus Ingvartsen (KRC Genk) vervolgen voor zijn elleboogstoot in het gezicht van Julien De Sart (Zulte Waregem) van zondag in het kader van de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League. Dat heeft de Reviewcommissie van de KBVB maandag na unanieme stemming beslist.

Helemaal in het begin van de tweede helft van de zege op het veld van Zulte Waregem plantte Ingvartsen tijdens een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van De Sart, die even moest bekomen van de elleboogstoot. De talentrijke Deense aanvaller van de Limburgers kreeg slechts geel van scheidsrechter Alexandre Boucaut, maar wordt nu alsnog disciplinair vervolgd.

Ingvartsen moet zich volgende week dinsdag (28/11) gaan verantwoorden voor de Geschillencommissie van het Profvoetbal.