Polemiek in Wallonië over Belgisch WK-lied

In Wallonië is er dit weekend heisa ontstaan over de keuze van de Belgische voetbalbond om Damso het WK-lied van ons land te laten componeren. De Brusselse rapper zou te vrouwonvriendelijk zijn en een slecht voorbeeld voor de jeugd.

Het was Viviane Teitelbaum die zaterdag de kat de bel aanbond met de blog Mettons le sexisme hors-jeu, carton rouge pour Damso! op haar website. Teitelbaum is een Brusselse MR-politica en voorzitster van de franstalige vrouwenraad van België. Daarin haalde ze hard uit naar de keuze van de Belgische Voetbalbond om de Brusselse rapper Damso het officiële WK-lied van ons land te laten maken. Volgens haar is het in tijden van #metoo absoluut niet gepast om een officieel forum te geven aan een rapper die bekend staat om teksten vol seksisme en geweld. “Je moet zijn teksten eens lezen. Ik durf ze zelfs hier niet te citeren. De voetbalwereld zou net een voorbeeld moeten stellen aan jongeren. Maar nu doet de Belgische Voetbalbond het tegenovergestelde. Ze promoten iemand die het gebruik van drugs aanmoedigt, aanranding toejuicht en aanzet tot geweld”, foetert Teitelbaum.

“We gaan niet terugkomen op onze beslissing”, reageert de Voetbalbond. “Natuurlijk, als je een aantal van zijn teksten uit de context rukt - en dat geldt voor andere artiesten net zo goed als voor Damso - kunnen die op een bepaalde manier geïnterpreteerd worden. Maar wij betreuren dat er nu al een polemiek wordt gevoerd rond een liedje dat pas in april zal worden uitgebracht. En uiteraard hebben we controle over de teksten. Het is duidelijk dat het WK-lied de boodschap zal moeten uitstralen die wij willen dat het uitstraalt. Damso is, net zoals zijn voorgangers Stromae en Dimitri Vegas & Like Mike, een jonge Belg die veel succes heeft bij de jongeren. En bovendien is het een artiest met een immigratieachtergrond, net zoals veel van onze internationals.

Damso, bekend van de single “Bruxelles Vie”, geniet vooral naambekendheid in Frankrijk, waar hij met zijn laatste album drie keer platina scoorde. “Ipséité” werd bij de zuiderburen meer dan 300.000 keer verkocht. In Wallonië en Brussel haalde de 25-jarige William Kalubi goud, bij de Vlamingen is de in Kinshasa geboren Damso minder bekend. Zijn plaat Ipséité verscheen eind april en werd in totaal bijna 10 miljoen keer gestreamd op Spotify. Het Franstalige hiphopzwaargewicht is komende zomer headliner op Couleur Café.