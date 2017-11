Als deze lijn doorgetrokken wordt, moeten Standard en AA Gent zich flink zorgen maken

De reguliere competitie in de hoogste klasse van ons voetbal is halfweg. Club Brugge staat afgetekend op kop, Eupen is laatste en naast Club staan ook Charleroi, Anderlecht, STVV, Antwerp en Racing Genk op een Play-off 1-plek. Maar in hoeverre biedt dat garanties voor de afloop van de competitie? Wij bestudeerden de cijfers van de voorbije acht seizoenen en kwamen tot enkele opvallende conclusies. Zo veranderde de samenstelling van Play-off 1 de voorbije seizoenen nog amper in de terugronde. Standard en AA Gent mogen zich dus zorgen beginnen maken.

Herfstkampioen kon al vier jaar geen kampioen meer worden

Club Brugge is afgetekend herfstkampioen dankzij een straffe 37 op 45, het hoogste puntenaantal na vijftien speeldagen sinds de invoering van de play-offs. Maar eerste staan halfweg is niet zaligmakend, wijzen de statistieken uit. Meer zelfs: de voorbije vier seizoen lukte het de herfstkampioen nooit om zich op het einde van de rit ook tot kampioen te kronen. Dat komt natuurlijk ook doordat de punten na afloop van de reguliere competitie gehalveerd worden en dan nog tien speeldagen in de play-offs volgen. Ondanks zijn indrukwekkende cijfers is Club Brugge dus nog lang niet thuis.

Opgeteld over de voorbije vier jaar vielen amper twee ploegen nog uit de top zes

Een ander verhaal is het voor de zes ploegen die kans maken op Play-off 1. De samenstelling van de nacompetitie ligt grotendeels vast na vijftien speeldagen, zo blijkt uit de acht seizoenen sinds de invoering van de play-offs. Het gebeurde geen enkele keer dat de top zes in de terugronde nog duchtig dooreengeschud werd. De voorbije vier seizoenen vielen amper twee teams nog uit de top zes na de terugronde: Lokeren in 2014-2015 en KV Kortrijk in 2015-2016. In 2013-2014 en 2016-2017 bleven de bovenste zes gewoon bovenaan staan.

Op dit moment bedraagt de kloof tussen nummer zes Racing Genk en nummer elf Moeskroen amper drie punten, maar ook in voorgaande seizoenen ging het vaak om zo’n minieme kloof die dan toch steeds gehandhaafd werd. Standard, dat twee punten achterstand telt op de Genkenaren, en AA Gent, dat drie punten in het krijt staat, moeten zich dus wel degelijk zorgen maken.

Eupen mag zich opmaken voor degradatie

Onderaan het klassement lijkt hekkensluiter Eupen nu al ten dode opgeschreven. Het verschil met KV Mechelen mag dan wel één puntje zijn, de voorbije acht seizoenen gebeurde het slechts één (!) keer dat het team dat na de heenronde laatste stond op het einde van de rit wist te ontlopen aan de rode lantaarn. Dat was Westerlo in het seizoen 2011/2012.