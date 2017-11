Wat is er aan de hand met Cristiano Ronaldo? Rampzalige no look pass, rampzalige sprint en rampzalige cijfers

Wat is er aan de hand met Cristiano Ronaldo? Het loopt dit seizoen serieus in het honderd bij de Portugese superster van Real Madrid. Nog maar één doelpunt en twee assists na twaalf speeldagen, en dat is nog maar het topje van de ijsberg als we zijn cijfers onder de loep nemen. Afgelopen weekend zakte ‘CR7’ nota bene tegen stadsrivaal Atlético Madrid helemaal door het ijs...

De fel geanticipeerde stadsderby tussen Atlético Madrid en Real Madrid baarde een muis: na 90 minuten flauw voetbal stond de 0-0 brilscore nog steeds op het scorebord. Een bleke wedstrijd van beide teams, maar vooral ook van Cristiano Ronaldo. Vooral in de eerste helft was het bijzonder pijnlijk om rugnummer 7 van dichtbij te volgen:

Minuut 15: counter Real Madrid na een hoekschop van Atlético. Via Benzema kwam de bal bij Luka Modric, die Ronaldo de diepte in stuurde. Cristiano in de startblokken vanop de eigen helft, ongeveer op gelijke hoogte van Atlético-rechtsback Juanfran. Een ongelijke strijd tussen twee 32-jarigen, zou je denken… maar toch moest Ronaldo de duimen leggen. Verrassend én frustrerend, zo bleek uit de reactie van Ronaldo toen Juanfran er met het leer vandoor ging.

Nog geen twee minuten later: Ronaldo heeft een fantasietje in gedachten en wil met een no look pass Benzema richting het doel van Jan Oblak sturen. Probleem: de no look pass komt er helemaal niet uit en opnieuw Juanfran verzamelt het leer gemakkelijk. Het moment gaat al snel viraal, Ronaldo is opnieuw kop van jut.

Cristiano Ronaldopic.twitter.com/zWogyjWjmG — 101 Great Goals (@101greatgoals) November 18, 2017

De naakte cijfers

Eén zwaluw maakt natuurlijk de lente niet, maar als we de cijfers van Cristiano Ronaldo onder de loep nemen, is de eenvoudige conclusie dat het dit seizoen gewoon rampzalig is. In de Spaanse competitie scoorde Ronaldo nog maar één goal en deelde hij twee assists uit na twaalf speeldagen, waarvan hij er wel vier miste door schorsing.

Maar toch: Ronaldo laat de slechtste cijfers optekenen sinds zijn aankomst bij Real Madrid in 2009. Vorig seizoen had hij na 12 speeldagen acht goals en twee assists. Ronaldo schoot al 55 keer naar doel dit seizoen, met één goaltje betekent dat een succesratio van 1.8%. Normaal zit CR7 minstens aan een schot/goalratio van 21.3%.

Nog geen enkele succesvolle tackle

Ook enkele andere pijnlijke statistieken doen op dit moment de ronde op sociale media: nog geen enkele (!) dribbel van Ronaldo was dit jaar succesvol in de Primera Division.

Niet enkel dat, dit seizoen voerde Ronaldo nog geen enkele succesvolle tackle uit, hij veroverde nog geen enkele keer de bal bij een tegenstander. Slechts vier spelers in de Primera Division doen even slecht… en dat zijn allemaal doelmannen. De motor moet dringend aanslaan bij Ronaldo, anders wordt het een bijzonder lang seizoen bij Real Madrid...