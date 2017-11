Blunderfestival op hoog niveau: doelmannen beleven rampzalige middag met flater na flater

De degradatietopper tussen Sunderland en Milwall in de Engelse Championship eindigde dit weekend 2-2, en dat was vooral aan de doelmannen te danken. Neen, niet omdat beide heren met wonderlijke reddingen hun ploeg rechthielden… maar net het tegenovergestelde.

Sunderland-doelman Robbin Ruiter en zijn collega bij Millwall, Jordan Archer, gingen elk tweemaal gruwelijk in de fout… en dat leverde telkens een goal op voor de tegenpartij. De match eindigde op 2-2, dat is vooral problematisch voor Sunderland. De degradant uit de Premier League staat na 17 speeldagen laatste in de Engelse tweede klasse. Millwall heeft slechts zeven punten meer en is dus ook nog zeker niet uit de zorgen.