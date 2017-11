Italiaan fluit cruciale match tussen Nice en Zulte Waregem

Luca Banti floot in 2014 de EK-kwalificatiematch van de Rode Duivels in Bosnië. Foto: Photonews

De Italiaan Luca Banti is maandag door de Europese voetbalbond UEFA aangeduid als de scheidsrechter voor de Europa League-wedstrijd tussen Nice en Zulte Waregem van donderdag in de Allianz Riviera. De 43-jarige Banti is sinds 2009 actief op het internationale niveau, vier jaar eerder maakte hij zijn debuut in de Italiaanse Serie A.

Zulte Waregem speelde eerder al een wedstrijd onder leiding van Banti. In juli 2013 maakte de Italiaan het debuut van Essevee mee in de Champions League. Banti leidde in Eindhoven de match tegen PSV (2-0) in de derde voorronde van het kampioenenbal in goede banen.

De Italiaanse scheidsrechter heeft best wel wat ervaring met Belgische clubs. Vorig seizoen floot hij in de laatste voorronde van Europa League de match tussen Shkendija en AA Gent (0-4). In de derde voorronde van de Champions League werd hij dan weer aangeduid voor Rostov-Anderlecht (2-2). Toen gaf Banti een strafschop tegen paars-wit na heel licht contact tussen Steven Defour en Aleksandr Gatskan.

In 2014 was de 43-jarige Italiaan de scheidsrechter voor Club Brugge-Grashoppers (1-0) tijdens de play-offs voor de Europa League. Blauw-zwart had Banti twee jaar eerder ook al ontvangen in de groepsfase van de Europa League. Toen floot hij Club Brugge-Newcastle (2-2). En ook KRC Genk kent de Italiaan. In 2010 floot hij Genk-Porto (0-3).

Banti nam ook voor de Rode Duivels twee keer de honneurs waar. Tijdens de voorbije WK-kwalificatiecampagne bespeelde hij het scheidsrechtersfluitje tijdens België-Cyprus (4-0). In 2014 leidde hij in de EK-kwalificaties de wedstrijd van de Rode Duivels in Bosnië (1-1) in goede banen.