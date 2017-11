Ook Grimbergen geeft negatief advies over Eurostadion

Op maandagavond boog het schepencollege van Grimbergen zich over het Eurostadiondossier. Weinig verrassend volgde een negatief advies voor de omgevingsvergunning. Alleen Open VLD wou positief adviseren, maar CD&V en Groen beslisten er anders over. In het kader van het recente openbaar onderzoek, dat Grimbergen organiseerde, liepen meer dan 2.500 bezwaren binnen. Ook de omliggende gemeenten Vilvoorde, Meise en Wemmel dienden een bezwaarschrift in.