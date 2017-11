Radja bijt nogmaals van zich af: “Dat is de dikste zever die ik ooit gehoord heb”

Radja Nainggolan legde zaterdag een knalprestatie op de mat bij AS Roma in de stadsderby tegen Lazio Roma. Hij scoorde de bevrijdende 2-0 en zorgde zo mee voor de drie belangrijke punten. Toch stelden heel wat mensen zich vragen, want nog geen week ervoor was Nainggolan niet fit genoeg om mee te spelen in de vriendschappelijke wedstrijden van de Rode Duivels. Zondag reageerde Radja al kwaad op de geruchten, een dagje later spuwde hij nogmaals zijn gal op Radio 1. “Ik snap niet dat mensen dat durven zeggen”, aldus de middenvelder.