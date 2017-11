Het hallucinante levensverhaal van Bobby Dekeyser, de vergeten Belgische keeper van Bayern München: “Eén advies: volg altijd je dromen”

Quizvraag. Noem de drie Belgen die bij Bayern speelden. Jean-Marie Pfaff natuurlijk. Daniel Van Buyten, ja. Maar de derde? We zullen het verklappen: Bobby Dekeyser (53), in 1986-1987 de tweede keeper in München. U kent hem misschien niet, maar in Duitsland werden 100.000 exemplaren van zijn biografie verkocht. De reservekeeper werd een zakenman met een eigen eiland in de Filipijnen. Hij is Ridder in de Leopoldsorde, Brad Pitt was één van zijn klanten en hij datete een Amerikaanse actrice. Wat een levensverhaal.