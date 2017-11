Ongelukkige Club Brugge-spits reageert op fluitconcerten na missers: “Zelfs Griezmann wordt uitgefloten”

Abdoulay Diaby kende zondag niet zijn beste wedstrijd in het shirt van Club Brugge. Ondanks de 3-0 zege van blauw-zwart wrong Diaby twee kansen vakkundig de nek om. Toen hij een goed kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald, weerklonken zelfs enkele fluitconcerten. Maar dat vindt de Malinese spits geen groot probleem. “Het hoort bij het voetbal. Er zijn veel supporters die me wel steunen”, vertelde Diaby maandag bij het Franstalige voetbalpraatprogramma Le Grand Débrief.

“Nee, het was niet perfect gisteren”, lachte Abdoulay Diaby groen. “Zoals elke week speel ik de wedstrijd ’s nachts nog een paar keer af in mijn hoofd, maar je moet wel verder. Ik had gewoon geen geluk in mijn afwerking”, klonk het.

De supporters van blauw-zwart floten Diaby uit toen hij na 72 minuten naar de kant werd gehaald. “Dat vind ik geen probleem. Je kan nooit voor iedereen goed doen, dat hoort gewoon bij het voetbal. Er zijn veel supporters die me wel steunen. Ach, zelfs Griezmann wordt soms uitgefloten tijdens een wedstrijd, en hij is een wereldtopper.”