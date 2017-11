‘Klein Duimpje’ Laurent Ciman over kritiek van De Bruyne: “Geen problemen in kleedkamer van Rode Duivels”

Bij de Rode Duivels trekt iedereen aan hetzelfde zeel. Dat was de boodschap van verdediger Laurent Ciman maandagavond, op bezoek bij de Waalse openbare omroep RTBF. “De mensen moeten stoppen met denken dat er problemen zijn in onze kleedkamer”, zo kwam Ciman in ‘La Tribune’ nog eens terug op de kritiek van Kevin De Bruyne.

Kevin De Bruyne verraste na het 3-3 gelijkspel tegen Mexico met opvallende uitspraken. De Rode Duivels zouden nog teveel teren op hun ervaring en er zou tactisch geen goed systeem staan. “Dat zijn dingen die intern moeten geregeld worden”, zo vindt Laurent Ciman. “We speelden niet onze beste wedstrijd tegen Mexico en er was meteen opschudding. Als we 3-0 hadden gewonnen, was er veel minder te doen geweest om diezelfde uitspraak”, zo klonk het bij de verdediger van Montréal Impact.

Waarom De Bruyne dat dan gezegd heeft? “Zo is Kevin, hij zegt wat hij denkt. Op het EK deed hij dat toch ook? De mensen moeten stoppen met denken dat er polemieken zijn onze kleedkamer. We schieten goed met elkaar op, als een groep vrienden. Iedereen heeft zijn karakter.”

Foto: BELGA

“Ik ben Klein Duimpje”

Ciman kwam ook nog eens terug op de kritiek op zijn spel tegen Mexico. “Ik ben Klein Duimpje bij de Rode Duivels omdat ik in een zogezegd mindere competitie speel. Al denk ik dat de MLS beter is dan de Jupiler Pro League. Maar ben de kritiek intussen gewoon, dat maakt me weinig uit. Ik kwam vroeger misschien naar de nationale ploeg om de clown uit te hangen, maar dat is nu niet meer het geval.”