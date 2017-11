Ibrahimovic niet langer onaantastbaar in Zweden, Granqvist is Speler van het Jaar

De Zweedse voetbalvedette Zlatan Ibrahimovic is in eigen land niet langer onaantastbaar. Na tien jaar op rij te zijn uitgeroepen tot beste speler van Zweden, moest de 36-jarige aanvaller van Manchester United maandagavond tijdens een gala in Stockholm voorrang verlenen aan Andreas Granqvist. Die 32-jarige verdediger van het Russische Krasnodar leidde Zweden als aanvoerder naar het WK in Rusland door in de play-offs Italië uit te schakelen.