Alweer geen Belgische ref op het WK, Tahiti en Bahrein mogen wel hopen

Het WK voetbal vindt voor de tweede keer op rij plaats zonder Belgische scheidsrechter. In de preselectie zitten tien Europese scheidsrechters, maar daar is zoals verwacht geen enkele Belg bij. Wel in de preselectie scheidsrechters uit landen als Oezbekistan, Iran, Bahrein, Zambia, Tahiti en Ethiopië. Reden daarvoor is dat er ook in de arbitrage vertegenwoordiging moet zijn van de verschillende continenten en de concurrentie voor de Belgische scheidsrechters is in Europa groter.

De laatste Belgische ref die op het WK stond, was Frank De Bleeckere. Hij floot verdeeld over het WK 2006 in Duitsland en het WK 2010 in Zuid-Afrika zeven wedstrijden op een wereldbeker.