COMMENTAAR. Het zijn harde tijden voor nostalgici

Het zijn harde tijden voor voetbalnostalgici. De ooit zo fameuze verankering van onze voetbalclubs wordt steeds meer een naïeve droom. Van de 24 profclubs die ons land rijk is, zijn er inmiddels tien eigendom van buitenlandse miljonairs: vier in 1A en zes in 1B. In onze enquête bij de Belgische clubs blijken er op dit moment maar zeven clubs te zijn die de jongste vijf jaar niet verkocht zijn of niet te koop staan: RC Genk, Club Brugge, AA Gent, KV Mechelen, Zulte ­Waregem, Waasland-Beveren en Beerschot Wilrijk. Dat is slechts 30 procent dat zijn verankering kon behouden. En zelfs dat is relatief. KV Mechelen, SV Waregem, SK Beveren en Beerschot gingen al failliet. Hiervan moesten de laatste drie met clubs uit lagere regionen fuseren om alvast de naam en de verankering een beetje te behouden.