Dringend gezocht: een eerste doelpunt van Anderlecht na drie jaar wachten in de Champions League

Feit: in de Champions League valt er bij elke match om de 27 minuten een doelpunt. Nog een feit: Anderlecht trekt die statistiek hé-le-maal naar beneden. Paars-wit is de enige ploeg die na vier speeldagen de netten nog niet kon vinden. Het wacht nu al drie jaar – sinds de vorige campagne – op een treffer op het hoogste Europese toneel. “Onze eer: die staat tegen Bayern München op het spel”, klinkt het. De eer, maar ook nog zoveel meer dan dat.

België moet stilaan oppassen. Niet alleen bengelt ons land dit seizoen door de barslechte resultaten aan de Europese staart van behaalde coëffi­ciëntpunten – het machtige Liechtenstein zitten we wel op de hielen –, België dreigt stilaan ook het lachertje van de Champions League te worden. In de kleinere Europa League wisten de Belgische clubs de afgelopen jaren een aantal mooie prestaties neer te zetten, maar in de Champions League gaat het na het knaljaar van AA Gent helemaal mis. Club Brugge beëindigde de groepsfase vorig jaar met nul punten en slechts twee gescoorde doelpunten, enkel Dinamo Zagreb deed slechter. Anderlecht doet zowaar nog minder goed: nul punten na vier speeldagen. Maar ook: nul doelpunten. Als enige van de 32 clubs in de groepsfase.

Mitrovic achterna

Pijnlijk, dat beseft ook Uros Spajic. “Onze eer staat op het spel: we moeten beseffen dat we er iets van moeten maken.” Rekordmeister of niet. “Als je nog niet gescoord hebt, kijkt heel Europa naar je. Alle ogen staan op jou gericht.” En dat moet ophouden. Wie naar een Champions League-wedstrijd kijkt, wordt normaliter elke 27 minuten getrakteerd op een doelpunt: in de matchen van Anderlecht werden die tot dusver altijd door de tegenstander gescoord. Drie jaar is het ondertussen al geleden dat Anderlecht nog eens kon scoren in de Champions League: Aleksandar Mitrovic zorgde in december 2014 voor een late gelijkmaker bij Borussia Dortmund: goed voor een 1-1-gelijkspel. In een niet onaardige groep met ook nog Arsenal en Galatasaray scoorde Anderlecht toen acht keer, slechts één keer wist het in een groepsmatch niet te scoren.

Foto: BELGA

De oorzaken voor het gebrek aan doeltreffendheid zijn duidelijk, zo vindt onze liniecoach Jan Ceulemans. “Ploegen als Paris Saint-Germain en Bayern München zijn twee, drie klassen beter: dat ziet iedereen. Maar daarnaast heb je ook gewoon het feit dat hun eerste spits Lukasz Teodorczyk het gewoon moeilijk heeft.” Zeer moeilijk, zeg maar. De Pool wacht alweer bijna anderhalve maand op een nieuwe treffer van enig belang. “En dan is het ook zo dat er dit seizoen al veel verandering was bij Anderlecht”, vindt Ceulemans. Of hoe Spajic het omschrijft: “Het is belangrijk dat we nu met een vast systeem gaan spelen.” Anderlecht werkte zijn vier groepsmatchen af met maar liefst drie verschillende hoofdcoaches: René Weiler, Nicolas Frutos en Hein Vanhaezebrouck. Niet echt bevorderlijk voor de cohesie.

Izquierdo achterna

Maar waarom is het zo belangrijk? Waarom is het eervoller om thuis tegen PSG niet met 0-4, maar wel met 1-4 te verliezen? Met dat goaltje red je toch je ‘eer’ niet, zoals Spajic het omschreef.

“Als je nul op achttien pakt, dan heeft zo’n doelpunt niet zo’n groot effect”, vindt Ceulemans. “Al moet die nul natuurlijk wel van het bord.” De gewezen recordinternational ziet veel meer gevolgen op het individuele vlak: voor de spelers dus. Denk maar aan wat José Izquierdo vorig seizoen overkwam. Een heerlijke knal die het al uitgeschakelde Club Brugge op 2-1 zette op bezoek bij Leicester. De Colombiaan vierde alsof hij de winnende treffer in de WK-finale had gescoord, ’s anderendaags stonden de kranten vol over hoe dat doelpunt – voor de ogen van het rijke Engeland – Club weer enkele miljoenen meer had opgeleverd. Dat allemaal na een nieuwe verliespartij.

“Denk je dat men in Europa Teodorczyk goed kent?”, stelt Ceulemans de vraag. “Als hij nu iets laat zien in Europa, gaat zijn waarde direct de hoogte in. Of wat zou een goal op het mentale vlak wel niet betekenen voor hem? Je kunt tegen Bayern makkelijk met enkele goals verschil verliezen, maar als je kunt scoren, ben jij wel die speler die erin geslaagd is te scoren tegen het gróte Bayern. Dan ga je nadien automatisch beter voetballen.”