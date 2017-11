Kara is alweer onzeker bij Anderlecht, maar een operatie zal het probleem niet oplossen

Kara Mbodj (28) wil zelf graag spelen, maar is toch onzeker voor het duel met Bayern. Bij de verdediger van Anderlecht speelde het kraakbeenletsel in zijn knie weer op en daardoor miste hij eerder al de competitieduels tegen Moeskroen en Eupen. Ook vorig seizoen moest de Senegalees regelmatig eens rusten. Al snel wordt dan geroepen dat een operatie de blessure kan verhelpen: het kniegewricht opkuisen en Kara kan er weer tegenaan. Alleen is het niet zo simpel.

Kara heeft artrose, een aangeboren probleem waar hij vooral de jongste jaren last van heeft. Het betekent dat het kraakbeen – dat fungeert als een soort stootkussen tussen twee botten – in zijn knie geleidelijk afslijt. We zijn nog niet zover, maar op den duur zullen de twee botten over elkaar wrijven en constant irritatie veroorzaken. Met een operatie kunnen afgebrokkelde stukjes kraakbeen wel verwijderd worden, maar zo’n ingreep zal de oorzaak van het probleem niet aanpakken.

Het komt er vooral op neer dat Kara moet leren omgaan met zijn knieprobleem. De Senegalees kan gewoon blijven voetballen op het allerhoogste niveau mits goeie behandelingen en regelmatig eens een rustperiode. Een operatie is zeker geen prioriteit, ook niet voor de speler zelf. Hij wil blijven doorgaan met het oog op het WK met Senegal volgende zomer en met het oog op een eventuele toptransfer. Kara zelf heeft ook liever niet dat er veel aandacht wordt besteed aan zijn knieprobleem om geïnteresseerde (Engelse) clubs niet af te schrikken.