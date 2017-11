CLUBNIEUWS. Elleboogstoot spits draait (op korte termijn) goed uit voor Genk, zware klap voor Essevee

Zulte Waregem kreeg deze week slecht nieuws te horen. Sterkhouder Peter Olayinka liep een scheur op in de laterale band van de knie en zal enkele weken uit zijn. Bij Racing Genk kregen de Limburgers verrassend goed nieuws: Ingvartsen wordt vervolgd door de reviewcommissie na zijn elleboogstoot. Dat betekent dat zijn vijfde gele kaart vervalt en hij dus wel inzetbaar is in de topper tegen Standard. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

AA GENT. Beloften onderuit tegen Lokeren

De beloften reisden weer met een flinke delegatie van de A-kern naar Lokeren, maar het was de thuisploeg die op het halfuur op voorsprong kwam met een goal van Bob Straetman. Na de pauze kwam Al Masude Bjedov aflossen, maar dit leverde geen gelijkmaker meer op.(ssg)

ANTWERP. Owusu raakt klaar voor KV Mechelen

De Antwerp-kern zag de training gisteren opgedeeld in twee delen: drie kwartier krachttraining, gevolgd door een even lange sessie op het veld. N’Diaye, Sall, Oulare, Ofusuhene en Stojanovic trokken naar de fitnesszaal en kregen na de middag nog extra behandeling. Arslanagic trainde individueel op het veld. William Owusu lijkt klaar te geraken voor de komst van KV Mechelen nu zaterdag. (stdr)

KV KORTRIJK. Strenge ticketverkoop voor bekerwedstrijd

Bij Kortrijk wordt er streng gecontroleerd wie een ticket voor de kwartfinale in de beker tegen Antwerp koopt. Enkel geïdentificeerde abonnees kunnen een ticket voor henzelf en vier vrienden aanschaffen. Wat de blessures betreft, is er goed nieuws. Lepoint reageert goed op het lopen en het lijkt steeds waarschijnlijker dat hij vroeger dan verwacht terugkeert. Van Loo zou eind november weer een veldtraining moeten aankunnen. Attal wordt begin december terug verwacht en Kagelmacher staat ook dicht bij een comeback. Ivanof en Rolland revalideren verder. (gco)

KV MECHELEN. Bondsparket wil Schoofs schorsen

Het bondsparket vraagt twee duels schorsing, plus één met uitstel, voor Rob Schoofs. Die werd vrijdag uitgesloten op Charleroi na een drieste tackle op Lukebakio. Het was voor de 23-jarige Schoofs wel nog maar zijn eerste rode kaart ooit, een argument dat KV vandaag op de Geschillencommissie kan aanhalen. Blijft hij twee matchen geschorst, dan mist hij de competitiematch op Antwerp en de bekermatch volgende woensdag tegen Genk. Moris, Smolders, De Bie, Claes, Leal en Kolovos deden gisteren matchritme op met de beloften. Ganvoula hervat normaal gezien morgen de training. (dvd)

RC GENK. Ingvartsen wel tegen Standard

Ingvartsen pakte zondag in Waregem zijn vijfde gele kaart na een elleboogstoot in een duel met De Sart. De Deen zou tegen Standard, de volgende tegenstander, dus een schorsingsdag moeten uitzitten. Gisteren besliste de reviewcommissie echter om de Genkie voor dat vergrijp alsnog te laten vervolgen door het bondsparket. Rechtstreeks gevolg van die beslissing is dat het vijfde gele karton geschrapt wordt, de teller van Ingvartsen staat weer op vier. Hij is tegen de Rouches dus wel degelijk inzetbaar. Wel moet hij zich volgende week dinsdag verantwoorden voor de Geschillencommissie.(rco)

STANDARD. Rouches weigeren schorsingsvoorstel Edmilson

Het Bondsparket deed een schorsingsvoorstel van één match aan Junior Edmilson. De Braziliaanse Belg werd zaterdag tegen Oostende (0-0) met rood van het veld gestuurd voor een slaande beweging. Standard hoopt zondag tegen Genk over Edmilson te beschikken en ging niet akkoord, waardoor hij vandaag voor de Geschillencommissie moet verschijnen. De Rouches kunnen in de Luminus Arena al niet beschikken over Sébastien Pocognoli. De linksback pakte tegen KVO zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is dus geschorst.(bfa)

STVV. Teixeira aan de kant?

Gisteren hadden de Kanaries vrijaf. Zondag, daags na het verlies in Kortrijk, ondervond centrale verdediger Jorge Teixeira (foto) veel hinder van een trap die hij incasseerde. Mogelijk kan hij vandaag opnieuw aanpikken. Na zijn invalbeurt in Kortrijk nam Babacar Gueye het gisterenavond met de beloften op tegen Charleroi. De Senegalese spits scoorde op slag van rust de 2-0, eerder liet Abrahams de openingstreffer optekenen. Bourard en Salah dikten aan tot 4-0. (gus)

WAASLAND-BEVEREN. Beloften blijven onderin hangen

De beloften van Waasland-Beveren verloren vrijdagavond al hun wedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Anderlecht (1-2). Bij de thuisploeg speelden doelman Merveille Goblet en aanvaller Cherif Ndiaye mee. Waasland-Beveren blijft door deze nederlaag troosteloos onderin hangen met amper vier punten. Volgende week maandag spelen de jongelingen op bezoek bij Charleroi. (whb)

ZULTE WAREGEM. Olayinka enkele weken out

Peter Olayinka is enkele weken out. De Nigeriaanse spits van Zulte Waregem liep in de wedstrijd op Vitesse een scheur in de laterale band van de knie op. Dit is een klap voor Essevee, dat donderdag in Nice voor overwintering speelt in de Europa League. Zondag volgt een verplaatsing naar Club Brugge en enkele dagen later al volgt een bekerwedstrijd tegen blauw-zwart. AA Gent en Sint-Truiden zijn de volgende opponenten. Door de blessure van Olayinka raakt de ziekenboeg stilaan goed gevuld. Ook Gertjan De Mets en Oldrup Jensen (mediale band) zijn niet wedstrijdfit. Jensen staat voor enkele weken revalidatie. Datzelfde geldt voor De Mets. Ook Timothy Derijck blijft op de sukkel met vocht in de knie. Wanneer de belasting verhoogd wordt, blijft de centrale verdediger hinder ondervinden. Hij moet het bijgevolg nog even rustig aan doen.(jcs)