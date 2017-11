Als de UEFA een “ultiem” elftal maakt, komen de grootste namen tevoorschijn. Al valt één naam toch wat uit de toon

Volgende week maakt de UEFA zijn jaarlijkse Team of the Year bekend voor 2017. Hoog tijd vonden ze daar om eens terug te blikken op de vorige zestien elftallen van het jaar sinds de eeuwwisseling. Zo creëerde de organisator van de Champions League, Europa League en EK het ultieme elftal bestaande uit spelers met de meeste selecties in het UEFA Team of the Year.

Doelman

Iker Casillas

Casillas telt zes selecties als speler van Real Madrid, Porto en Spanje. Hij haalde namelijk zes keer na elkaar het elftal van het jaar, tussen 2007 en 2012, en verslaat hier Gianluigi Buffon (4) en Manuel Neuer (3). Casillas won drie keer de Champions League, twee keer het EK en een keer het WK.

Verdedigers

Carlos Puyol

Ook Puyol is goed voor zes selecties als speler van Barcelona en Spanje. De verdediger met de lange krullen won drie keer de beker met de grote oren, een keer het EK en een keer het WK. Hij werd verkozen tot het elftal van het jaar in 2002, 2005, 2006, 2008, 2009 en 2010.

Philipp Lahm

De eeuwige rechtsback van Bayern haalde vijf keer het Team of the Year van de UEFA: 2006, 2008, 2012, 2013 en 2014. Lahm won een keer de Champions League en werd in 2014 wereldkampioen met Duitsland.

Sergio Ramos

De laatste vijf jaar werd Ramos steeds verkozen in het elftal van het jaar, goed voor in totaal zes selecties na ook al eentje in 2008. De verdediger van Real mocht al drie keer winst in de CL vieren en won met Spanje twee keer het EK en een keer het WK.

Gerard Piqué

Nog een Spanjaard in de verdediging. Piqué haalde als speler van Barcelona en Spanje vijf keer de selectie: 2010, 2011, 2012, 2015 en 2016. Winnaar van vier Champions Leagues, een WK en een EK.

Middenveld

Xavi Hernandez

Nog zo’n legende van Barcelona. Tussen 2008 en 2012 vijf keer ononderbroken de centrale figuur op het middenveld van het elftal van het jaar. Won vier keer de Champions League met de Blaugrana en kroonde zich met Spanje twee keer tot Europees kampioen en een maal tot wereldkampioen.

Andres Iniesta

En we blijven in Catalonië. Ook Iniesta won vier keer de Champions League met Barcelona en met Spanje twee keer het EK en een keer het WK. Het Spaanse genie zit aan zes selecties voor het Team of the Year. Vier keer tussen 2009 en 2012, en dan nog eens in 2015 en 2016.

Steven Gerrard

De enige Engelsman in dit elftal en misschien wel dé verrassing hier. Gerrard werd drie keer verkozen als een van de middenvelders in het elftal van het jaar: 2005, 2006 en 2007. Ook vier anderen haalden zoveel keer de selectie maar Gerrard werd zeven keer genomineerd. Beter dan Kaka (5), Ronaldinho (4), Nedved (3) en Zidane (3). Gerrard won met Liverpool één keer de Champions League.

Aanval

Cristiano Ronaldo

De man met de, niet erg verrassend, meeste selecties van iedereen. Ronaldo werd voor het eerst geselecteerd in 2004. Sinds 2007 was hij er tien keer na elkaar bij, goed voor elf selecties dus. De Portugees won dan ook al vier keer de Champions League en een EK.

Lionel Messi

Op het vlak van het aantal selecties moet Messi het dus afleggen tegen Ronaldo. De Barcelona-ster zit namelijk aan acht, mede omdat hij initieel als middenvelder aanzien werd. Messi was er voor het eerst bij in 2008 en miste sindsdien enkel het elftal in 2013.

Thierry Henry

En dan is nog Henry. De geniale aanvaller van Arsenal en het Franse nationale elftal was er vijf keer bij in het Team of the Year. Hij was de enige die de eerste vier selecties haalde tussen 2001 en 2004. Henry voegde er dan in 2006 nog eentje bij. Hij won één keer de Champions League met Barcelona. Voordien won hij het WK en EK met Frankrijk.