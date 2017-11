Lokeren is een nieuwe groeidiamant rijker: de eerste basisplaats voor het Amerikaanse talent Juan Pablo Torres is het voorlopige hoogtepunt in het Europese avontuur van de 18-jarige middenvelder.

Met zijn 1m62 is Torres geen indrukwekkende kolos, maar toch blijkt de centrale middenvelder niet te beroerd om de duels aan te gaan. Dankzij zijn opleiding in een van de vele academies in de States, ...