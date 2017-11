Daarom kan én wil Pep Guardiola zijn twee topspitsen niet samen opstellen bij Manchester City

Bij Manchester City lopen er heel wat voetbalsterren rond. De Citizens beschikken met Sergio Agüero en Gabriel Jesus zelfs over twee topspitsen. Maar samenspelen, dat kunnen de Argentijn en de Braziliaan voorlopig niet. Althans, dat meent trainer Pep Guardiola. En daar heeft de Spanjaard een goede reden voor.

Guardiola speelt met Man City dinsdag in de Champions League thuis tegen Feyenoord. De oefenmeester zit met zijn handen in het haar dat hij niet heeft want hij beschikt slechts over drie fitte centrale verdedigers. De kans bestaat dus dat Vincent Kompany amper drie dagen na zijn comeback opnieuw aan de aftrap staat bij de Citizens.

Maar Guardiola heeft nog andere zorgen. Grotere zorgen zelfs, zo vindt hij. De Spanjaard laat namelijk elke wedstrijd ofwel Agüero ofwel Jesus op de bank. Zijn twee topspitsen samen opstellen, doet Guardiola namelijk niet en dat om een heel specifieke reden.

“Beiden hebben verschillende kwaliteiten en verdienen om te spelen”, zei de City-coach op de persconferentie in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd. “Ze spelen veel wedstrijden en moeten klaar staan. Al is het telkens mijn moeilijkste beslissing. We hadden Benjamin Mendy. Als hij speelt, kan hij breed gaan en de flankspeler meer centraal spelen. Fabian Delph (die de geblesseerde Mendy vervangt, red.) kan dat niet. Zonder Mendy moet Leroy Sané breed spelen en daarom kunnen Agüero en Jesus niet samenspelen.”

Mendy is nog buiten strijd met een knieblessure tot april, eentje die hij opliep in september tegen Crystal Palace. Tot dan lijkt het er dus op dat Guardiola altijd zal kiezen tussen Agüero en Jesus, die beiden al tien keer de netten deed trillen dit seizoen. Man City speelt nu dan ook in een 4-3-3 met Sané en Raheem Sterling naast Agüero of Jesus, met David Silva achter het aanvallende trio en Kevin De Bruyne als middenvelder. Mét Mendy speelde City in een 4-4-2 met Silva achter Agüero en Jesus. Daarbij speelden De Bruyne en Sané op het middenveld.