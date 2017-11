De Russische schone naast Gary Lineker kenden we al, maar ook deze acht wereldtoppers assisteren tijdens de WK-loting

Vorig week kregen we van de FIFA te horen dat Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya aangeduid zijn om de WK-loting op 1 december in het Kremlin in de Russische hoofdstad Moskou in goede banen te leiden. Het duo krijgt daarnaast de assistentie van acht voetballegendes, die dinsdag bekend gemaakt werden.

LEES OOK: Deze Russische schone moet samen met Gary Lineker de WK-loting in goede banen leiden

Het gaat om niemand minder dan Diego Maradona, Fabio Cannavaro, Carles Puyol, Cafu, Laurent Blanc, Diego Forlan en Nikita Simonyan. Die laatste is de minst bekende voor de modale voetbalfan, maar de 91-jarige Simonyan is een voormalige international die tussen 1954 en 1958 voor de toenmalige Sovjet-Unie uitkwam. Zij is samen met Forlan de enige die geen wereldtitel veroverde. Maradona (1986), Cannavaro (2006), Puyol (2010), Cafu (1994, 2002) en Blanc (1998) deden dat wel.