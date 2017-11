STEM. Wie moet Sportman/vrouw van het Jaar worden?

Brussel - Sportspress heeft dinsdag de longlisten voor het Sportgala van 2017 bekendgemaakt. Op zaterdag 16 december weten we wie Greg Van Avermaet en Nafi Thiam opvolgt als Sportman en Sportvrouw van het Jaar.

In 2016 leek de keuze voor Van Avermaet en Thiam glashelder. De twee veroverden beiden een olympische titel en leken zo op eenzame hoogte te staan. Dit jaar zou het wel eens een meer open strijd kunnen worden, al lieten de uittredende winnaars wel degelijk opnieuw hun kunnen zien. Van Avermaet schitterde in het (Vlaamse) wielervoorjaar met zeges in de Omloop het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en Parijs-Roubaix en schreef op het einde van het jaar de eindzege in de WorldTour op zijn naam. Thiam van haar zijde gaf haar olympische titel in de zevenkamp een vervolg op het WK atletiek in Londen. Ze werd de eerste Belgische wereldkampioene in de atletiek ooit.

Bij de mannen lijkt de grootste tegenstand van Van Avermaet uit het zuidelijk landsgedeelte te komen. Tennisser David Goffin speelde afgelopen zondag nog de finale van de ATP World Tour Finals, waarin hij onderweg won van Rafael Nadal en Roger Federer, en vecht komend weekend als speerpunt van het Belgisch team zijn tweede Davis Cup-finale in drie jaar uit. Ook wielrenner Philippe Gilbert (winst in Ronde van Vlaanderen en Amstel Gold Race) en rallypiloot Thierry Neuville (voor de derde maal vice-wereldkampioen rally) kenden opnieuw een uitstekend jaar. Verder pakten Seppe Smits (snowboarden slopestyle) en Wout van Aert (veldrijden) de wereldtitel in hun discipline en kenden ook een aantal Rode Duivels opnieuw een sterk 2017. Eden Hazard pakte met Chelsea de Engelse landstitel, Kevin De Bruyne schittert momenteel bij koploper Manchester City en Dries Mertens vond zichzelf opnieuw uit als diepe spits bij Napoli met een karrenvracht goals als gevolg. Het drietal werd ook genomineerd voor de Ballon d’Or.

Bij de vrouwen kan Nafi Thiam haar derde titel veroveren, maar de wereldkampioene in de zevenkamp krijgt eveneens pittige concurrentie. Turnster Nina Derwael ontbolsterde afgelopen jaar helemaal met een Europese titel en brons op het WK op de brug met ongelijke leggers, terwijl Jolien D’hoore een uitstekend wegseizoen kon aanvullen met een wereldtitel in de ploegkoers (aan de zijde van Lotte Kopecky). Verder veroverden sterspeelsters Emma Meesseman en Ann Wauters brons met de Belgian Cats (basketbal) op het EK, verdedigde Delfine Persoon met succes haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten en pakten veldrijdster Sanne Cant (goud op WK en EK) en muurklimster Anak Verhoeven (goud op Wereldspelen en EK) uit met een unieke dubbel.

Ook in de categorie Ploeg van het Jaar zal het - zoals de laatste jaren steeds - erg spannend worden. Het Davis Cup-team krijgt er onder meer concurrentie van de Rode Duivels (WK-kwalificatie) en de Red Flames (eerste EK-deelname), de Red Lions en de Red Panthers (beiden zilver op EK), de Belgian Cats (brons op EK), de Belgian Tornados (vierde op WK) en de wereldkampioenen ploegkoers D’hoore-Kopecky.

Verder staan ook de prijzen van Belofte, Coach en Paralympïer van het jaar nog op het programma.

Alle genomineerden opgelijst per categorie:

. Sportman van het jaar (32): Bart Aernouts (triatlon), Toby Alderweireld (voetbal), Luca Brecel (snooker), Victor Campenaerts (wielrennen), Frederic Caudron (biljarten), Steve Darcis (tennis), Kevin De Bruyne (voetbal), Thomas De Gendt (wielrennen), Sam Deroo (volleybal), Philippe Gilbert (wielrennen), David Goffin (tennis), Eden Hazard (voetbal), Jorik Hendrickx (kunstschaatsen), Romelu Lukaku (voetbal), Dries Mertens (voetbal), Philip Milanov (atletiek), Koen Naert (atletiek), Thierry Neuville (autosport), Toma Nikiforov (judo), Francesco Patera (boksen), Thomas Pieters (golf), Seppe Smits (snowboarden), Bart Swings (skeeleren, snelschaatsen), Dylan Teuns (wielrennen), Wout van Aert (veldrijden, wielrennen), Greg Van Avermaet (wielrennen), Arthur Van Doren (hockey), Sam Van Rossom (basketbal), Stoffel Vandoorne (autosport), Jan Vertonghen (voetbal), Gregory Wathelet (paardensport), Tim Wellens (wielrennen)

. Sportvrouw van het jaar (20): Kimberly Buys (zwemmen), Sanne Cant (veldrijden), Tine Deckers (triatlon), Nina Derwael (gymnastiek), Jolien D’hoore (wielrennen), Laura Gonzalez-Escallon (golf), Laura Heyrman (volleybal), Wendy Jans (snooker), Emma Meesseman (basketbal), Elise Mertens (tennis), Delfine Persoon (boksen), Emma Plasschaert (zeilen), Sandrine Tas (skeeleren), Nafissatou Thiam (atletiek), Evi Van Acker (zeilen), Elke Van Hoof (BMX), Charline Van Snick (judo), Anak Verhoeven (muurklimmen), Ann Wauters (basketbal), Tessa Wullaert (voetbal)

. Belofte van het jaar (21): Amal Amjahid (jiu-jitsu), Ben Broeders (atletiek), Matthias Casse (judo), Arthur De Sloover (hockey), Thomas Detry (golf), Renée Eykens (atletiek), Pieter Gerkens (voetbal), Loena Hendrickx (kunstschaatsen), Rune Hermans (gymnastiek), Eli Iserbyt (veldrijden), Isaac Kimeli (atletiek), Lotte Kopecky (wielrennen), Bjorg Lambrecht (wielrennen), Lisa Lung (tafeltennis), Billie Massey (basketbal), Hermien Peters (kajak), Loïs Petit (judo), Gerben Thijssen (wielrennen), Anna Van Bellinghen (gewichtheffen), Niels Van Zandweghe (roeien), Dries Vanthoor (autosport)

. Ploeg van het jaar (23): Belgian Cats (basketbal vrouwen), Belgian Tornados (atletiek 4x400m mannen), Dragons (hockey), D’hoore-Kopecky (baanwielrennen), Lung-Loyen (tafeltennis), Red Cougars (hockey U21 mannen), Red Flames (voetbal vrouwen), Red Lions (hockey mannen), Red Panthers (hockey vrouwen), Rode Duivels (voetbal mannen), Team Daviscup (tennis), U18 Cats (basketbal U18 vrouwen)

. Coach van het jaar (11): Jacques Borlée (atletiek), Hugo Broos (voetbal), Jan De Brandt (volleybal), Kevin De Weert (wielrennen), Vital Heynen (volleybal), Roger Lespagnard (atletiek), Philip Mestdagh (basketbal), Dominique Monami (tennis), Ives Serneels (voetbal), Johan Van Herck (tennis), Hein Vanhaezebrouck (voetbal)

. Paralympiër van het jaar (11): Manon Claeys (para-dressuur), Laurens Devos (tafeltennis), Team Laurens Devos - Ben Despineux (tafeltennis), Peter Genyn (atletiek), Joachim Gérard (rolstoeltennis), Team goalbal (mannen), Griet Hoet (gids: Anneleen Monsieur) (para-cycling), Eléonor Sana (gids: Chloé Sana) (skiën), Diederick Schelfhout (para-cycling), Nationaal mannenteam rolstoeltennis, Florian Van Acker (tafeltennis)