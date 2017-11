Bayern reist zonder Müller, Alaba en Rafinha naar Anderlecht

Bayern München is dinsdag met een groep van negentien spelers naar België afgereisd voor het duel met Anderlecht van woensdagavond in de Champions League. Naast de langdurig geblesseerden Manuel Neuer (voet) en Franck Ribéry (knie), ontbraken ook Thomas Müller, David Alaba en Rafinha in de Beierse selectie.

Müller kampt nog steeds met een trainingsachterstand na een spierblessure. In het geval van Alaba en Rafinha is er geen verklaring voor hun ontbreken. Thiago en Kingsley Coman, beiden net hersteld van blessures, zitten wel in de selectie.

Bayern München is al geplaatst voor de achtste finales en strijdt met PSG nog om groepswinst. Anderlecht wacht op de vijfde speeldag nog steeds op zijn eerste punt (en eerste doelpunt). De Brusselaars hopen nog derde te worden, maar dan lijkt puntengewin woensdag noodzakelijk.