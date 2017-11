Plots duikt onbekende voetballer op in selectie Rode Duivels

Vreemd zicht voor wie op de site van de Belgische voetbalbond naar de selectie van de Rode Duivels surft: tussen alle bekende namen staat plots één vreemde eend in de bijt. Het gaat om de bij het grote publiek onbekende 18-jarige Joaquim Vandenheede, die keurig een plekje tussen Youri Tielemans en Thomas Vermaelen inneemt.

Kennelijk gaat het hier om een vergissing, want de 18-jarige Vandenheede is tweede doelman bij de nationale zaalvoetbalploeg. Zijn profiel had dus bij de selectie van de Rode Duivels in het Futsal moeten staan, die ook opgelijst staat op de website van de voetbalbond.

Bekijk hier de selectie van de Rode Duivels.

Twee maanden geleden had Het Nieuwsblad nog een gesprek met Vandenheede. Lees dat interview hier.