Mijlpaal in de Premier League: speler riskeert schorsing voor het “succesvol misleiden van de scheidsrechter”

Een voetballer die na een wedstrijd nog een schorsing krijgt op basis van videobeelden… Het is al lang geen uitzondering meer. Maar een voetballer die een schorsing riskeert voor het “misleiden van de scheidsrechter”, dat is iets speciaal. Het overkomt nu Everton-speler Oumar Niasse.

De FA introduceerde in mei van dit jaar een nieuwe regel in het voetbalwetboek: een voetballer mag de scheidsrechter niet langer misleiden tot het fluiten van fouten die er eigenlijk geen zijn. Spelers zouden voortaan gestraft kunnen worden voor “simulaties” tijdens een match waarbij een strafschop werd toegekend en/of een rode kaart werd uitgedeeld. Wie toen tussen de regels kon lezen, wist meteen dat het om een maatregel tegen schwalbes ging.

Shaun Miller van vierdeklasser Carlisle United was in oktober de allereerste speler die in Engeland gestraft werd voor dergelijke overtreding van de voetbalwet. Hij had in de wedstrijd tegen de Wycombe Wanderers namelijk een penalty afgedwongen door middel van een duik. Ook Bristol City-speler Bailey Wright werd voor dergelijke “simulatie” gestraft.

Niasse is nu de eerste Premier League-speler die zich moet gaan verantwoorden voor het “misleiden van de scheidsrechter”. De Senegalees van Everton ging tijdens de wedstrijd tegen Crystal Palace na licht contact met Scott Dann neer in de zestien, waarna Leighton Baines de penalty scoorde in het 2-2 gelijkspel. Niasse scoorde later het tweede doelpunt van de wedstrijd.

Zijn zaak wordt nu voorgelegd aan een panel van drie personen: een ex-scheidsrechter, een ex-trainer en een ex-speler. Onder andere Alex McLeish, Danny Murphy en Trevor Sinclair behoren tot die laatste twee categorieën. Als het panel unaniem verklaart dat Niasse schuldig is, krijgt de spits een schorsing van twee speeldagen.