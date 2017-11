Udinese ontslaat coach Luigi Delneri

De Italiaanse eersteklasser Udinese heeft dinsdag haar coach Luigil Delneri de laan uitgestuurd. De 67-jarige Italiaan overleefde de 0-1 nederlaag van zondag tegen Cagliari niet meer. Ook beloftencoach Giuseppe Ferazzoli moet zijn biezen pakken.

Udinese, dat vorig seizoen nog Sven Kums in haar rangen had, kent een tegenvallend seizoen en staat na twaalf speeldagen met twaalf punten op de veertiende stek in de Serie A, drie punten boven de degradatiestreep.

Delneri was sinds oktober 2016 aan de slag in Udine en leidde het team vorig jaar naar een ook al matige dertiende plaats in de eindrangschikking. De Italiaan was eerder manager van clubs als Chievo (2000-2004 en 2006-2007), FC Porto (2004), AS Roma (2004-2005), Sampdoria (2009-2010) en Juventus (2010-2011).

De Nederlandse verdediger Bram Nuytinck, tussen 2012 en 2017 aan de slag bij Anderlecht, staat sinds deze zomer onder contract bij Udinese.