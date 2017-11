FIFA schorst drie voormalige officials

De ethische commissie van Wereldvoetbalbond heeft drie voormalige officials voor het leven geschorst vanwege corruptie. Het gaat om Richard Lai uit Guam, Julio Rocha uit Nicaragua en de Venezolaan Rafael Esquivel.

Lai gaf eerder dit jaar voor de rechtbank toe voor circa 1 miljoen dollar steekpenningen te hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou het voormalige lid van de controlecommissie bij de FIFA onder meer zijn vooraanstaande positie hebben aangewend om personen en zaken binnen het voetbal te beïnvloeden.

Lai behoort tot een grote groep van officials die in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd wegens corruptie in de voetballerij. Rocha (voormalig voorzitter van de voetbalbond van Nicaragua) en Esquivel (oud-voorzitter van de voetbalbond van Venezuela) horen daar ook bij. Bij grote deals over onder meer tv-contracten en marketingrechten werden flinke geldsommen aan officials verstrekt.

Het drietal mag binnen de voetbalwereld geen functie meer uitvoeren.