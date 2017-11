Vanhaezebrouck blikt vooruit op Bayern: “Wij zijn sterker geworden na PSG”

Nicolae Stanciu is out voor de wedstrijd van Anderlecht tegen Bayern München. De Roemeen sukkelt met overbelasting van de hamstrings. Kara trainde gisteren dan weer wel mee. Wellicht is hij speelklaar voor morgen. Trainer Hein Vanhaezebrouck blikte ook al vooruit op de wedstrijd.

“Wij zijn sterker geworden na de thuiswedstrijd tegen PSG waarin we in de eerste helft zeer goed speelden”, aldus Vanhaezebrouck. “Het is de bedoeling om hetzelfde niveau te halen, maar nu efficiënter en langer goed spelen dan één helft. Veel spelers hebben grote stappen vooruit gezet. Maar we moeten realistisch zijn. We hebben niet de beste ploeg van de twee maar in voetbal is alles mogelijk. Het is ook onze laatste kans om nog iets te betekenen in Europa. Als Celtic niet verrast op PSG, kan één punt genoeg zijn. Als Celtic niets haalt, staat er de laatste wedstrijd nog iets op het spel. Maar als wij niets halen wordt het nog altijd aartsmoeilijk (dan moet Anderlecht met drie doelpunten verschil winnen in Glasgow op de laatste speeldag, nvdr).”

Vanhaezebrouck verwacht geen geschenkjes van Bayern.

“Absoluut niet. Duitsers onderschatten niemand en ze spelen altijd met hun beste ploeg. Ze moeten deze wedstrijd absoluut winnen om dan op de laatste speeldag met een stuntzege te winnen thuis van PSG. Ze zullen er alles aan doen om eerste te eindigen in de groep.”

Dendoncker: “Bundesliga is één van mijn lievelingscompetities”

Leander Dendoncker wil zich morgen absoluut tonen in de Champions League tegen Bayern. Bij voorkeur in het middenveld maar als het moet, staat hij gewoon in de verdediging.

Leander Dendoncker. Foto: BELGA

“Ik speel graag en veel in het middenveld”, aldus Dendoncker. “Omdat ik het gewoon ben daar te spelen en graag veel loop, speel ik op die plaats liever. Maar de coach beslist en als ik achteraan moet staan, dan speel ik daar. Ik zal alles geven. Het wordt natuurlijk heel wat, fysieker nog dan tegen PSG. Bayern beschikt over dezelfde spelers als in de eerste wedstrijd maar ze zijn wel beter in vorm dan toen. Nu hebben ze het vertrouwen misschien wel gevonden. Hoewel, die jongens hebben altijd vertrouwen gehad. Als je naar de resultaten sinds de komst van de nieuwe trainer Jupp Heynckes kijkt, zijn ze wel sterker geworden. Maar we moeten naar onszelf kijken.”

Dendoncker lijkt door zijn fysieke sterkte wel geboetseerd voor de Bundesliga waar Bayern al vijf jaar op rij kampioen werd.

“Ik volg zoveel mogelijk competities. Zeker ook de Duitse. Of ik mezelf in Duitsland zie spelen? Het is wel een van mijn lievelingscompetities. Mooie stadions, mooie velden, hoog niveau en veel supporters. In dat opzicht volg ik het wel speciaal wat daar gebeurt.”