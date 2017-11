Zo verdedigden Edmilson, Schoofs en Antwerp zich vandaag voor de Geschillencommissie

BRUSSEL - De Geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond kende een drukke namiddag. Onder meer Edmilson, Schoofs en Antwerp kwamen er pleiten voor strafvermindering.

Standard pleit voor vrijspraak Edmilson

Standard heeft pleitte voor de vrijspraak van Edmilson Junior, die zaterdag een rode kaart kreeg.Tijdens het doelpuntenloze competitieduel tussen Standard en KV Oostende op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League werd Edmilson Junior vlak voor het halfuur rechtstreeks uitgesloten. De flankaanvaller deelde een flinke duw uit aan Aleksandar Bjelica. Scheidsrechter Nicolas Laforge toonde hem meteen de rode kaart. Het Bondsparket wil Edmilson Junior schorsen voor de verplaatsing van de Rouches naar KRC Genk (26/11). Hij kijkt ook aan tegen een boete van 400 euro. “De beelden spreken voor zich”, verklaarde bondsprocureur Chris Vandenbossche de vordering.

Standard vindt dat Edmilson Junior al voldoende gestraft is en pleitte voor de vrijspraak. “In tegenstelling tot wat Laforge in zijn rapport schreef, gaat het in de bewuste fase niet om een slag in het gezicht. Bjelica zei na de match dat het om een duw in de rug ging. De indicatieve tabel schrijft in dat geval voor dat de uitsluiting voldoende is. Edmilson kan de fysieke integriteit met een duwtje toch moeilijk in gevaar gebracht hebben”, zei de verdediging, aangevoerd door meester Gregory Ernes. De Rouches wezen er bovendien op dat Edmilson door de rode kaart al meer dan een uur aan de kant zat en nooit eerder in zijn loopbaan een rode kaart kreeg. Edmilson zei zelf dat hij Bjelica niet in het gezicht had geduwd. “Ik ben helemaal geen gemene speler. Integendeel, ik incasseer veel tackles maar revancheer me nooit”, zei de flankaanvaller van Standard.

KV Mechelen over rode kaart Schoofs: “Hij is een voorbeeld voor de spelers op de Belgische voetbalvelden”

KV Mechelen verdedigde dan weer Rob Schoofs voor de Geschillencommissie. De middenvelder van Malinwa werd op de vijftiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten en riskeert voor zijn tackle op de enkel van Dodi Lukebakio twee speeldagen effectieve schorsing.

Het Bondsparket had maandag drie speeldagen schorsing, waarvan één met uitstel, en een boete van 800 euro gevorderd. Omdat het voor de 23-jarige Schoofs nog maar zijn eerste rode kaart in het profvoetbal was, dacht KV Mechelen aanspraak te kunnen maken op strafvermindering. Sportief manager Herman Stijlemans hoopt zelfs op louter een voorwaardelijke sanctie.

“Schoofs is een voorbeeld voor de spelers op de Belgische voetbalvelden. Hij heeft nooit eerder een rode kaart gepakt. De fase zelf werd door een professionele scheidsrechter beoordeeld als een gele kaart. Schoofs heeft dan de pech dat er een videoref aanwezig is”, stak Stijlemans van wal. “Belangrijk is voor ons dat Lukebakio de match had kunnen volmaken. Zijn vervanging (vijf minuten na de tackle van Schoofs, nvdr.) was een puur tactische wissel. Dat bleek uit de persconferentie achteraf. In de pers wordt de fase enorm opgeklopt, maar zo erg was het toch allemaal niet? Zeker niet als je dat vergelijkt met andere fouten in België, waarbij spelers wel de tegenstrever willen raken. Schoofs had allerminst de intentie om Lukebakio te kwetsen en verliet het veld zonder discussie.”

Schoofs zelf dacht dat Lukebakio zijn controle had gemist. “De bal leek te ver van zijn fout te stuiten, waardoor ik dacht hem het leer te kunnen afsnoepen. Ik ging vol voor de bal, maar kwam te laat. Ik vond de rode kaart terecht en was zelf enorm verrast toen ik de beelden zag”, getuigde de middenvelder van KVM.

Antwerp pleit voor boetevermindering na incidenten tegen Charleroi

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde voor supportersincidenten tijdens Antwerp-Charleroi op de veertiende speeldag in de Jupiler Pro League een boete van 2.000 euro tegen de Great Old. Antwerp vindt die sanctie te streng en bepleitte voor de Geschillencommissie een lagere boete.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (1-3) op 5 november werd Cristian Benavente na zijn tweede doelpunt bekogeld met bekers en andere projectielen. De Peruviaanse aanvaller van de Carolo’s vierde zijn treffer voor het supportersvak van de Great Old en kreeg daarbij een blik tegen het hoofd.

Antwerp bracht zelf beelden aan en verwees ook naar het eerste doelpunt van Benavente in de tiende minuut. “Het is toch vreemd dat hij de openingsgoal niet met zijn eigen supporters en staf viert? Hij staat dichter bij het eigen supportersvak, maar viert met provocerende gebaren voor het vak van de harde kern van Antwerp. Bij de treffer, met de incidenten als gevolg, gebeurt hetzelfde. Dat spreekt het gedrag van onze supporters niet goed, maar die viering kan moeilijk los van de incidenten gezien worden”, zei advocaat Jorgen Van Laer. “Het scheidsrechtersrapport rept over glazen flessen, maar dat betwisten we ten zeerste. Die hebben we immers niet teruggevonden. De rookpot werd wel gegooid, daarover gaan we niet discussiëren.”

“De fans van Antwerp zijn inderdaad soms iets te warmbloedig in de beleving van hun team. Maar we willen wel een eerlijke disciplinaire behandeling. Er was slechts één incident, maar de ref karakteriseert het gedrag van onze supporters wel als ‘slecht’”, zette Van Laer zijn pleidooi voort. “Antwerp doet er alles aan om de zaken naar behoren en veilig te laten verlopen. We pakken die warmbloedigheid sinds de overname van de club intern hard aan”, benadrukte Van Laer, die een bewijsstuk neerlegde met daarop alle fans die burgerrechterlijk uitgesloten werden. “Daar gaan we heel bewust ver in en die inspanningen zetten we voort. We zetten de zoektocht naar de supporter die de rookpot naar Benavente gooide ook voort. Hij of zij zal aansprakelijk worden gesteld en een stadionverbod krijgen. We nemen zoveel mogelijk initiatieven om dit soort gedrag in te dijken.”

Antwerp pleitte voor een sanctie “gedeeltelijk of geheel” met uitstel. Bondsprocureur Chris Vandenbossche zei dat “Antwerp genoeg kansen had gekregen”. “Sfeer mag en moet op een voetbalveld, maar het gooien van bommetjes, aanstekers, rookpotten, muntstukken en glazen flessen hoort niet. Bovendien heeft Antwerp geen onbesproken strafblad”, aldus Vandenbossche, die nadien de vijf supportersincidenten van vorig seizoen opsomde. .