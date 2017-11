Anderlecht zonder Stanciu tegen Bayern München, twee verdedigers zeer twijfelachtig

Landskampioen RSC Anderlecht kan woensdagavond (20u45) op de vijfde speeldag in groep B van de Champions League tegen de Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München geen beroep doen op Nicolae Stanciu en Ivan Obradovic.

De Roemeense recordaankoop is out met een overbelasting in de hamstrings. Stanciu kwam zaterdagavond nog in actie in het competitieduel tegen Moeskroen, maar kon de voorbije dagen niet meetrainen. Ook Ivan Obradovic verscheen niet op het trainingsveld. De Servische international is nog steeds ziek. Kara Mbodj (knie) kon dan weer wel meetrainen, maar voor de verdediger wordt het nog afwachten tot morgen/woensdag om te zien of hij speelklaar geraakt. De langdurig geblesseerden Andy Najar en Emmanuel Sowah werken nog aan hun comeback.

Coman hersteld

Ook tegenstander Bayern is niet zonder blessurezorgen naar het Constant Vanden Stockstadion afgezakt. Naast de langdurig geblesseerden Manuel Neuer (voet) en Franck Ribéry (knie), ontbraken ook Thomas Müller, David Alaba en Rafinha in de negentienkoppige Beierse selectie. Müller kampt nog steeds met een trainingsachterstand na een spierblessure. In het geval van Alaba en Rafinha werd er nog geen reden voor hun afwezigheid opgegeven. Thiago en Kingsley Coman, hersteld van blessures, zitten wel in de selectie.

Bayern München is al geplaatst voor de achtste finales en strijdt met PSG nog om groepswinst. Anderlecht wacht op de vijfde speeldag nog steeds op zijn eerste punt en eerste doelpunt. De Brusselaars hopen nog derde te worden, maar dan is puntengewin woensdag in principe noodzakelijk.