Kloof met Bayern pijnlijk duidelijk door deze cijfers: alleen Lewandowski al scoorde tien keer zoveel als hele selectie Anderlecht

Anderlecht staat woensdagavond voor de loodzware taak zijn eerste doel(punten) te oogsten in de Champions League tegen de Duitse grootmacht Bayern München. Een blik op de cijfers maakt de kloof tussen beide teams pijnlijk duidelijk. Robert Lewandowski scoorde in z’n eentje al tien keer zoveel in de Champions League als alle Anderlecht-spelers samen, Arjen Robben speelde al meer wedstrijden op het kampioenenbal dan de ganse vermoedelijke elf van paars-wit. Maar er is ook een strohalm.

■ Bayern München is defensief kwetsbaar op verplaatsing

Eén sprankeltje hoop heeft Anderlecht, voor de thuismatch tegen Bayern München van woensdagavond. De Duitsers hebben in hun laatste tien wedstrijden op verplaatsing in de Champions League telkens een goal geslikt. Er is dus hoop voor Anderlecht, dat nog niet kon scoren in deze editie van het kampioenenbal., zoals de sportbijlage van Het Nieuwsblad de Brusselaars vandaag vraagt. Of twee, of drie.

■ Alle Anderlecht-spelers samen hebben nog maar vier Champions League-goals op hun palmares

Maar scoren, dat is Anderlecht in de vier voorgaande Champions League-matchen dus nog niet gelukt. Van de vierentwintig spelers op de Champions League-lijst van paars-wit zijn er zelfs maar drie die ooit al eens konden scoren in de Champions League: de momenteel geblesseerde rechtsback Andy Najar, bankzitter Massimo Bruno en middenvelder Sven Kums. Goed voor een schamele vier doelpunten in de meest prestigieuze clubcompetitie in Europa.

■ Beierse selectie scoorde ruim veertig keer zoveel in Champions League als Anderlecht

Ter vergelijking: Bayern München-spits Robert Lewandowski alleen al legde er met 41 stuks ruim tien keer zoveel in als alle Anderlecht-spelers samen doorheen de jaren. De selectie van de Duitse Rekordmeister is in totaal goed voor 178 Champions League-goals, vierenveertig keer zoveel als hun Belgische opponent.

■ Duitsers verpletteren Anderlecht wat betreft ervaring op kampioenenbal

Bayern München heeft ook een pak meer ervaring op het kampioenenbal dan Anderlecht. Het Duitse collectief is goed voor 891 wedstrijden in de Champions League. De vierentwintig van Anderlecht totaliseren er amper 139, waarvan dan nog 39 op naam van ouwe getrouwe Olivier Deschacht. Bij Bayern München heeft Arjen Robben alleen al meer Champions League-matchen in de benen dan de ganse vermoedelijke elf van Anderlecht.

■ De nul houden belooft nu al een helse klus te worden

De nul houden belooft ook een helse klus te worden voor de Belgische landskampioen. In de negen voorgaande matchen tegen een Belgische tegenstander, wist der Bayern telkens te scoren. Dat terwijl Anderlecht in zijn laatste achttien matchen tegen een Duitse tegenstander ook telkens minstens één tegengoal moest slikken.